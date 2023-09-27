В iPhone 15 Pro внесены некоторые полезные изменения в дизайне, которые облегчают его ремонт.

Apple упростила ремонт iPhone 15 Pro Max, но даже в этом случае людям не рекомендуется пытаться починить iPhone дома.

Последний iPhone Pro Max недавно прошел тщательную разборку iFixit, и, похоже, компания внесла некоторые долгожданные изменения, которые упрощают ремонт нового iPhone.

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В отчете говорится, что заднюю стеклянную панель iPhone 15 Pro Max можно снять без необходимости предварительного снятия дисплея. Это большое изменение, поскольку в iPhone 14 Pro Max это сделать было невозможно.

При этом Apple продолжает налагать программные ограничения на отдельные компоненты, что затрудняет ремонт или замену деталей в сторонних ремонтных центрах. Отсутствие этих изменений означает, что хорошая работа по замене задней панели не поможет iPhone 15 Pro Max получить более высокий балл ремонтопригодности.

Apple наложила жесткие ограничения на то, какие компоненты могут работать на iPhone, и этот системный инструмент конфигурации по-прежнему является важной частью процесса, что затрудняет ремонт предполагаемого легкого в ремонте iPhone 15 Pro Max в домашних условиях. Оценка 4/10 явно означает, что iFixit не рекомендует пользователям ремонтировать iPhone самостоятельно.

"Без сомнений, сильно помогает то, что вы можете легко заменить стеклянную панель сзади, но в этом году это совершенно другая проблема, поскольку многочисленные испытания на падение показывают, что людям, возможно, придется несколько раз посещать центр Apple, чтобы починить или заменить панель из-за ее чрезмерной хрупкости." - прокомментировали в iFixit.