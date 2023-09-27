У компании стоимостью 22 миллиарда долларов серьезные проблемы с бизнесом.

Сообщается, что Byju's может сократить до 5000 рабочих мест в ближайшие недели. Согласно отчету TechCrunch индийская компания, специализирующаяся в области образовательных технологий, планирует еще один раунд масштабных увольнений, стремясь сократить расходы на фоне широкой реструктуризации своего бизнеса.

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Последний раунд вероятных сокращений произойдет после отложенного IPO и давления со стороны кредиторов. Стартап уже пережил несколько раундов сокращений рабочих мест. В целом за последние два года компания уволила более 10 000 штатных и контрактных должностей.

Сообщается, что стартап со штаб-квартирой в Бангалоре планирует ликвидировать избыточные роли, охватывающие как оффлайн, так и онлайн-предприятия. Это также включает в себя сокращение многих должностей в отделе маркетинга, а также нескольких высокооплачиваемых должностей высшего руководства.

Арджун Мохан, который недавно занял пост генерального директора индийского подразделения компании, как сообщается, проинформировал высшее руководство о том, что он объединит несколько бизнес-вертикалей в рамках изменений, которые, как ожидается, будут реализованы позднее на этой неделе или в начале следующей недели.

«Мы находимся на заключительной стадии реструктуризации бизнеса, чтобы упростить операционные структуры, сократить базу затрат и улучшить управление денежными потоками», - заявил представитель Byju. «Новый генеральный директор Byju в Индии Арджун Мохан завершит этот процесс в ближайшие несколько недель и будет руководить обновленной и устойчивой структурой», — говорится в заявлении.

Сообщается, что сокращения рабочих мест будут осуществлены только в материнской компании Byju, Think & Learn, и не связаны ни с одной из ее дочерних компаний.

Компания Byju's, оцененная в прошлом году в 22 миллиарда долларов, за последние несколько месяцев пережила ряд неудач в бизнесе. Также Byju's последние несколько месяцев вел переговоры о погашении кредита в размере 1,2 миллиарда долларов.