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Amazon инвестирует $4 млрд в конкурирующий с ChatGPT стартап в сфере искусственного интеллекта
По словам генерального директора Amazon Энди Ясси, эта сделка «поможет улучшить качество обслуживания клиентов»

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Amazon планирует инвестировать 4 миллиарда долларов в стартап по генеративному искусственному интеллекту под названием Anthropic, который обещает составить конкуренцию ChatGPT. «В рамках инвестиций Amazon приобретет миноритарную долю в Anthropic», — сообщил стартап в серии твитов на X/Twitter в понедельник.

Anthropic также сообщил, что в рамках соглашения компания из Сан-Франциско получит доступ к центрам обработки данных Amazon Web Services и собственным чипам для обучения своих языковых моделей и поддержки других приложений.

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AWS — крупнейший в мире продавец платформ облачных вычислений и хранилищ данных по требованию, располагающий более чем 100 физическими центрами обработки данных по всему миру.

«Anthropic выбирает AWS в качестве основного поставщика облачных услуг и будет обучать и развертывать свои будущие базовые модели на чипах AWS Trainium и Inferentia, используя преимущества высокопроизводительных и недорогих ускорителей машинного обучения AWS», — говорится в пресс-релизе Amazon, опубликованном в понедельник.

Большинство других приложений на основе искусственного интеллекта, включая портфолио моделей GPT от OpenAI и Bard от Google, полагаются на дорогие чипы Nvidia, с которыми соучредители Anthropic, дуэт брата и сестры Дарио и Даниэла Амодей, вероятно, хорошо знакомы, поскольку оба ранее ранее занимали должности вице-президентов в компании OpenAI.

Anthropic была основана в январе 2021 года дуэтом брата и сестры Дарио и Даниэлы Амодей, которые ранее занимали должности вице-президентов в компании OpenAI, создателе ChatGPT

Руководитель Amazon Энди Ясси добавил в заявлении для The Post: «Мы с огромным уважением относимся к команде и моделям Anthropic и верим, что можем помочь улучшить качество обслуживания многих клиентов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, благодаря нашему более глубокому сотрудничеству».  

В своем блоге Anthropic добавила, что она также будет поддерживать Amazon Bedrock — сервис Amazon, который позволяет пользователям создавать и масштабировать генеративные приложения искусственного интеллекта, — обещая «тонкую настройку» сервиса и «ограничение возможности вредных последствий». Anthropic также сообщила, что партнерство с Amazon предоставит организациям доступ к ее последней языковой модели Claude 2, которая соответствует ChatGPT-4, самой мощной модели OpenAI.

Подобно тому, как Anthropic планирует запускать свое программное обеспечение на AWS, OpenAI заключила сделку с Microsoft после инвестиций в размере 13 миллиардов долларов в производителя ChatGPT, который позволяет клиентам Azure, платформы облачных вычислений Microsoft, получать доступ к сервисам OpenAI.

Если инвестиции Amazon в Anthropic составят около 4 миллиардов долларов, о которых заявили обе компании, это станет крупнейшей корпоративной сделкой AWS, поскольку исторически подразделение создавало свои собственные продукты, а не приобретало их у других.

Генеральный директор Amazon Энди Ясси заявил, что, по его мнению, Anthropic «может помочь улучшить качество обслуживания клиентов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, благодаря нашему более глубокому сотрудничеству».С момента своего основания в январе 2021 года Anthropic привлекла более 1 миллиарда долларов, в том числе от Google, который еще в феврале выделил почти 400 миллионов долларов за 10% акций Anthropic.

Примерно в то же время Anthropic объявила о партнерстве с Google Cloud для масштабирования своих вычислительных систем искусственного интеллекта, сообщает Mashable, хотя с тех пор этот пост был удален с сайта Anthropic.

Anthropic уже некоторое время сотрудничает с крупными технологическими компаниями, в том числе руководство стартапа наряду с такими компаниям, как Amazon, Google, Meta и Microsoft, обнародовало ряд добровольных обязательств на встрече с президентом Джо Байденом в июле.

В декабре прошлого года Amazon приобрела небольшую фирму Snackable.AI, занимающуюся искусственным интеллектом, специализирующуюся на аудио, чтобы расширить возможности пользователей своих подкастов.

Инициатива с добровольными обязательствами появились, когда компании вступили в жесткую конкуренцию за доминирование в области искусственного интеллекта, в то время как эксперты, в том числе Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, предупреждают, что бесконтрольное развитие может создать риски, начиная от массовой потери рабочих мест и заканчивая распространением дезинформации среди  населения.

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В прошлом году Amazon укрепила свои позиции в сфере искусственного интеллекта, незаметно приобретя небольшую фирму Snackable.AI, специализирующуюся на искусственном интеллекте. В мае издание The Post узнало, что Amazon закрыла сделку со Snackable в декабре прошлого года, чтобы расширить возможности пользователей для своих подкастов. Snackable будет работать над функциями подкастов, предлагаемыми через Amazon Music, добавили в компании. Финансовые условия сделки не разглашаются. 

#искусственный интеллект #amazon #chatgpt #инвестиции #инвестиции в ии #anthropic
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