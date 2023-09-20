Теперь Bard будет давать улучшенные индивидуальные ответы используя сервисы Google как дополнительный источник информации.

Ранее Google объявила, что ее чат-бот Bard может использовать возможности генеративного искусственного интеллекта для предоставления индивидуальных ответов, используя данные из Интернета. Эта возможность в Поиске недавно была предоставлена всем пользователям, что позволило им протестировать чат-бота с искусственным интеллектом. Теперь компания объявила, что внедряет аналогичные возможности для приложений и сервисов Google, включая Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube и Google Flights. Теперь самая функциональная модель Bard интегрирована со всеми этими сервисами и будет извлекать из них данные по мере необходимости, в зависимости от входного текстового запроса. Компания заявила, что Bard становится еще лучше в своих ответов.

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«Сегодня мы запускаем самую функциональную модель Bard. Bard теперь интегрируется с приложениями и сервисами Google, чтобы получать более полезные ответы. Мы также улучшили функцию «Google it», чтобы дважды проверять ответы Барда, и расширили возможности, охватывая больше выполняемых задач», — заявили в компании.

Google запустил расширения Bard, которые позволят находить и показывать соответствующую информацию с помощью инструментов Google, включая Gmail, Документы, Диск, Карты Google, YouTube, а также Google Авиабилеты и отели. В настоящее время эта функция доступна на английском языке. Например, если вы планируете поездку в Лас-Вегас, человеку обычно приходится просматривать несколько вкладок в Chrome, чтобы проверить такую информацию, как дата, выбранная для поездки (в Gmail), обратиться к Картам, чтобы найти точное местоположение различных точек, смотрите видео (на YouTube) любого конкретного ресторана, чтобы почувствовать его атмосферу. «Обновленный» Bard будет находить и отображать ответы, находя эти важные данные во всех этих службах, и предоставлять индивидуальные ответы. Бард также сможет получать данные и предоставлять информацию об отелях и рейсах. При работе на Диске пользователи могут попросить Барда найти любой конкретный файл, например, резюме, подготовленное в сентябре 2022 года, и свести его к короткому абзацу личного заявления.

Google подчеркнул, что используемые данные не будут доступны рецензентам, Bard будут использовать их для показа рекламы или для обучения модели Bard. Пользователи также имеют возможность решить, как они хотят использовать эти расширения, или отключить их в любое время.

Google улучшает кнопку «Google it», позволяющую пользователям перепроверять ответы, предоставленные Bard. «Когда вы нажмете на значок «G», Бард прочитает ответ и оценит, есть ли в сети контент, подтверждающий его. Когда утверждение можно оценить, вы можете щелкнуть выделенные фразы и узнать больше о подтверждающей или опровергающей информации, найденной с помощью поиска», — заявили в компании.

Бывают случаи, когда нам хочется поделиться своими чатами с друзьями или коллегами. В таких случаях мы либо отдаем им наши ноутбуки, либо предоставляем ссылку, чтобы они могли получить доступ к нашему разговору с чат-ботом с искусственным интеллектом. Google теперь упрощает этот процесс. В дальнейшем, когда вы делитесь беседой по общедоступной ссылке, получатель может продолжить беседу и совместно задать Bard дополнительные вопросы по этой теме.

Google также расширяет доступ к существующим англоязычным функциям, таким как возможность загружать изображения с помощью Lens, получать изображения для поиска в ответах и изменять ответы Bard, на более чем 40 языках.