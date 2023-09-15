В дополнение к солнечным батареям в будущем на крышах домов могут быть установлены дождевые панели, вырабатывающие энергию.

Подвиньтесь, солнечные панели – дождевые панели здесь. Исследователи из Китая разработали устройство, которое может производить энергию, собирая капли дождя.

Солнечные панели могут творить чудеса в местах, где круглый год много солнечного света, но далеко не каждое место располагает такими условиями. Чтобы решить эту проблему, китайские ученые разработали панели, работающие с каплями дождя.

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Принцип работы тот же, что и у солнечных батарей или фотоэлектрических панелей, с той лишь разницей, что вместо солнечного света дождевая вода преобразуется в электричество.

«Капли дождя содержат большое количество возобновляемой энергии, включая как кинетическую, так и электростатическую энергию, и способы ее эффективного сбора становятся горячей темой исследований», — пишут авторы исследования.

Исследователи из Университета Цинхуа разработали устройство, выходная мощность которого будет соответствовать солнечной панели — 200 Вт на квадратный метр. «Что касается конструкции солнечных панелей, в которых несколько блоков солнечной энергии соединены параллельно для питания потребителя, в нашей разработке предлагается простой и эффективный метод сбора энергии дождевых капель», — пишут исследователи.

Это тот же принцип, которым руководствуется гидроэнергетика, но в большем масштабе. По словам Цзун Ли, профессора и соавтора исследования, исследователи выбрали генераторы с мостовой решеткой, потому что их пиковая мощность «почти в пять раз превышает мощность обычной энергии дождевых капель большой площади».

«Результаты этого исследования предоставят реальную схему сбора энергии из дождевых капель на больших площадях», — добавил Ли.