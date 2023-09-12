Это уже второй этап увольнений в Chargebee.

Китайский стартап Chargeabee уволил 10% своей рабочей силы во втором раунде увольнений. Новая волна увольнений затронула около 120 сотрудников различных отделов. Генеральный директор Chargebee Криш Субраманиан заявил, что основной причиной увольнений являются продолжающиеся изменения на рынке. В своем блоге Субраманиан упомянул, что пострадавшие сотрудники получат выходное пособие.

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Сегодняшний день для команды Chargebee был трудным. Мы провели реструктуризацию организации, которая затронула примерно 10% нашей рабочей силы. Руководство Chargebee благодарно за долгосрочный вклад тех, на кого это повлияло, без которых Chargebee не была бы той компанией, которой мы являемся сегодня. Чтобы подготовить Chargebee к следующему этапу эффективного роста, а также учитывая происходящие в отрасли технологические и рыночные сдвиги, крайне важно, чтобы мы создали эфективную организацию. Сегодняшняя реструктуризация организации затронула многих талантливых членов команды. Если вы в настоящее время нанимаете сотрудников, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы будем рады передать контактные данные затронутым членам команды.

Как упоминалось выше, это не первый случай, когда Chargebee увольняет сотрудников. В ноябре 2022 года стартап был вынужден уволить около 142 сотрудников, что составляло примерно 10% его рабочей силы, из-за неблагоприятных экономических условий.

Chargebee, основанная в 2011 году представляет собой платформу управления доходами, предназначенную для того, чтобы SaaS-компании могли автоматизировать свои операции.