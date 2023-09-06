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VR (виртуальная реальность), которая в прошлом была синонимом игр, теперь активно используется в различных приложениях, особенно в сфере медицинского здравоохранения. В сфере здравоохранения использование иммерсивных виртуальных миров для ухода за пациентами дает заметные результаты. Дэниел Фриман, профессор клинической психологии Оксфордского университета, провел исследование по использованию виртуальной реальности в качестве инструмента лечения психических расстройств, включая паранойю и тревогу. Исследование профессора Фримена посвящено применению VR-терапии для преодоления страха высоты и страха перед иглами.

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Исследование финансировал Национальный институт здравоохранения Великобритании. Было несколько сотрудничающих организаций, таких как Оксфордский университет, Oxford Health и OxfordVR. Очень масштабный и амбициозный проект по разработке лекарства для пациентов, страдающих психическими заболеваниями, доказал свою эффективность, и его реализация уже началась.

Профессор Фриман является основателем OxfordVR, дочерней компании, недавно приобретенной американской компанией BehaVR. OxfordVR экспериментирует с game Change, основанным на виртуальной реальности методом лечения тяжелой агорафобии среди психических расстройств в службах здравоохранения в Великобритании и США. Game Change — это метод лечения повседневных ситуаций, таких как кафе, бары и поездки на автобусе, с использованием симуляций для пациентов, которые не могут выйти из дома. Он использовался в крупнейшем на сегодняшний день рандомизированном контролируемом исследовании, включая VR-лечение психических заболеваний. В результате эксперимента автоматизированное VR-лечение значительно снизило стресс, связанный с повседневной жизнью. Профессор Фриман утверждает, что устройства и приложения виртуальной реальности могут обеспечить эффективное лечение, когда традиционное здравоохранение не может удовлетворить потребности пациентов.

Дэниел Фриман, профессор клинической психологии Оксфордского университета

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Есть два аспекта, в которых VR принесет большую пользу в лечении психических заболеваний. Во-первых, VR — это, по сути, инструмент, который поможет вам расслабиться. Поскольку люди знают, что то, что они видят в виртуальной реальности, нереально, они обладают гораздо большей психологической гибкостью и могут изучать новые вещи, полезные для их психического здоровья. В психотерапии очень полезно знать, что, поскольку это не реально, это не проблема и не теряет своих достоинств. Подавляющее большинство пациентов с психическими заболеваниями обычно застревают в своих головах. Это инструмент, позволяющий дистанцироваться от внутреннего диалога в голове, отвести взгляд и узнать что-то новое. Итак, по сути, VR имеет преимущества для терапии. Второй ключевой момент заключается в том, что существует потенциал для автоматического внедрения психотерапии в виртуальной реальности, что позволит преодолеть огромный разрыв между нуждающимися людьми и текущим уровнем реализации услуг. У технологии VR огромный потенциал превратиться в очень мощную психотерапевтическую терапию.

Есть несколько мест, где VR-терапия не работает. Исторически люди использовали экспозиционную терапию при тревожных расстройствах, что является вполне разумным методом. В то же время и в других регионах этот метод также используется. В Оксфордском университете, например, изучают вопросы повышения уверенности в себе и психологического благополучия пациентов. Его можно использовать во многих местах. Конечно, есть и области, где он не используется. В определенных кризисных ситуациях вам может потребоваться напрямую связаться с опытным профессионалом. Есть некоторые области, где использование виртуальной реальности затруднено, но есть гораздо больше областей, где она полезна. Доказательства эффективности лечения тревожных расстройств очень убедительны. Эффекты в других областях еще не оценены. Поскольку исследования по-прежнему являются нишевой областью, исследователей не так много. Автоматизация психотерапии еще менее изучена. Однако исследования которые были сосредоточены в основном на лечении тревожных расстройств дали хорошие результаты. Это продукт, который обеспечивает автоматизированную среду виртуальной реальности, помогающую пациентам, прикованным к дому, сделать шаг назад в общество. Приложение, меняющее правила игры, помогает в лечении посредством моделирования.

Пациенты, страдающие психическими заболеваниями, часто не получают полезной психологической помощи. VR — это один из способов, который можно применять эффективно и экономически выгодно. VR призван не заменить людей-терапевтов, а расширить предоставление услуг. Есть пациенты, которые хотят личного контакта, но есть пациенты, которые не настаивают на личном лечении. Персональный уход – не единственный способ преодолеть психические заболевания. Таким образом, хотя в некоторых методах лечения личный подход является ключевым, в других подходах личный уход является одним из многих важных аспектов. Персональный уход – не единственный способ добиться перемен.

VR и генеративный искусственный интеллект станут следующей волной перемен. Это определенно принесет пользу социальной среде, поскольку виртуальные взаимодействия станут гораздо более реальными. Разговор станет возможным, если будут приняты определенные меры предосторожности, а следующим рубежом станет использование генеративного искусственного интеллекта в виртуальной реальности.