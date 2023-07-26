Однако компания все еще убыточна

Квартальные продажи SK Hynix превзошли прогнозы, и компания заявила, что растущий интерес к искусственному интеллекту (ИИ) стал движущей силой восстановления рынка микросхем памяти.

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Южнокорейский поставщик Apple и Nvidia теперь ожидает, что продажи его высокопроизводительных чипов DRAM увеличатся более чем вдвое в этом году для поддержки приложений ИИ, требовательных к хранению. SK Hynix заявила, что готовится к выпуску большего количества этих чипов, даже несмотря на то, что компания пообещала продолжать сокращать общий объем производства.

Продажи производителя чипов составили 5,7 млрд долларов США в июньском квартале, что составляет примерно половину его выручки год назад, и существенно превзошло средний прогноз в 4,3 млрд долларов США. Его операционный убыток составил 2,2 млрд доллар, что соответствует ожиданиям.

«Худшее уже позади», — сказал Байк Гиль Хён, аналитик Yuanta Securities Korea.

Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology боролись в течение двух лет из-за резкого падения спроса на чипы памяти, необходимые для смартфонов, серверов и компьютеров. В этом месяце более крупный конкурент Samsung зафиксировал худшее снижение квартальных продаж за более чем десятилетие, в то время как лидер отрасли Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. снизила прогноз и отложила производство на своем проекте в Аризоне до 2025 года, подчеркнув глубину спада на мировом рынке электроники, который начался после того, как потребители и корпорации урезали расходы, чтобы справиться с экономическим спадом.





«Мы наблюдаем растущее внедрение ИИ крупными клиентами, и это заставляет нас верить, что поворотный момент для памяти очень близок», — сказал Bloomberg TV Санджив Рана, глава корейского исследования в CLSA.

SK Hynix продолжит инвестировать в расширение производственных мощностей по выпуску чипов высокой плотности DDR5 и HBM3, заявил финансовый директор Ким Ухён. Продажи графической памяти DRAM, включая чипы HBM, составили около 20% квартальных продаж памяти DRAM.

Но в целом спрос на память остается слабым, предупреждает SK Hynix. Компания придерживается своей цели по сокращению капитальных затрат как минимум на 50% по сравнению с 2022 годом и заявила, что продолжает сокращать производство NAND.

Производитель памяти № 2 в мире указал, что восстановление его традиционных драйверов продаж будет приглушенным, хотя и сказал, что последствия сокращения производства материализуются во втором полугодии. SK Hynix заявила, что ожидает, что общий спрос на рынке серверов останется слабым, а восстановление спроса на мобильные устройства будет лишь «приглушенным». Поставки NAND в текущем квартале останутся на прежнем уровне.

Ожидания восстановления во втором полугодии вселили оптимизм в отношении окончания беспрецедентного спада, охватившего мировую индустрию памяти стоимостью 160 миллиардов долларов США, запасы которой исчислялись месяцами. В этом году Samsung и ее коллеги сократили производство, чтобы попытаться стабилизировать цены на память.

Остается неясным, когда отрасль, печально известная своими циклами подъемов и спадов, преодолеет пропасть продаж. Многое может зависеть от фундаментального восстановления экономики Китая, которое остается неравномерным. Глобальный бум искусственного интеллекта также может стимулировать спрос на центры обработки данных и серверы, в которых для хранения данных используются микросхемы памяти высокой плотности.