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LG Uplus и Kakao Mobility совместно инвестируют в бизнес по зарядке электромобилей
У LG Uplus и Kakao Mobility амбиционные планы занять лидирующие позиции в бизнесе зарядных станций для электромобилей.

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LG Uplus объявила 3 июля, что она серьезно займется зарядкой электромобилей, подписав контракт о совместном предприятии с Kakao Mobility для бизнеса по зарядке электромобилей. Обе компании планируют в июле подать заявку в Комиссию по справедливой торговле на проверку объединения бизнеса для создания совместного предприятия. После этого компания планирует завершить процесс создания компании, установив миссию, торговую марку, бизнес-стратегию и направление, а также наняв необходимые кадры в течение года. LG Uplus будет владеть 50% + 1 акция, а Kakao Mobility — 50%.   

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У LG Uplus и Kakao Mobility есть стратегия занять лидирующие позиции за счет повышения конкурентоспособности услуг зарядки электромобилей, когда двигатели внутреннего сгорания быстро переходят на электрификацию, а явного лидера рынка еще не появилось. 

В последние несколько лет число пользователей электромобилей быстро растет благодаря политике государственной поддержки и развитию промышленных технологий, направленных на расширение поставок электромобилей. По данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта, только в 2022 году было зарегистрировано 164 000 новых единиц, а по состоянию на конец этого года количество электромобилей только в одной Корее составит около 390 000 единиц, а к концу 2030 года их общее количество превысит 4,2 миллиона единиц. С другой стороны, скорость расширения инфраструктуры зарядки электромобилей не поспевает за темпами роста рынка электромобилей, что является самым большим препятствием для популяризации электромобилей, пояснили в компании. Кроме того, в качестве серьезных неудобств для пользователей были отмечены проблемы с эффективностью существующих зарядных станций из-за неадекватной работы зарядных устройств и последующего управления, а также фрагментарной зарядной инфраструктурой. 

LG Uplus и Kakao Mobility планируют взять на себя инициативу в достижении глобального снижения выбросов углерода к 2050 году (net-zero), сосредоточив возможности обеих компаний для устранения недостаточной инфраструктуры зарядки электромобилей с целью обеспечения «клиентского опыта, который позволяет удобную зарядку сразу, когда это необходимо», и «новых ценностей, которых раньше не было, таких как безопасность и персонализация». 

Ранее обе компании усилили свои человеческие и технические возможности с целью расширения бизнеса по зарядке электромобилей. После запуска сервиса зарядки электромобилей «VoltUp» в начале этого года LG Uplus приобрела сервис зарядки электромобилей «Hello Plugin» от LG HelloVision, объединила и управляла сервисом, объединив возможности двух компаний. Kakao Mobility расширила доступность и удобство за счет постоянного расширения интеллектуальных функций, таких как простая оплата, поиск местоположения зарядного устройства, уведомление в режиме реального времени об истории использования зарядного устройства и отображение состояния зарядного устройства с момента внедрения услуги зарядки электромобилей в приложении Kakao Navi в 2021 году. 

С созданием этого совместного предприятия общенациональные возможности LG Uplus по созданию и эксплуатации крупномасштабной инфраструктуры и операционные ноу-хау Kakao Mobility MaaS (мобильность как услуга) смогут быть объединены, поэтому две компании ожидают больших синергетических эффектов, таких как управление инфраструктурой зарядки и удобные услуги, связанные с платформой.  

Хюнсик Хван, генеральный директор LG Uplus, сказал: «В первую очередь мы сосредоточимся на рынке многоквартирного жилья, где расширение инфраструктуры зарядки электромобилей является наиболее актуальной областью, чтобы быстро обеспечить охват услугами и повысить лояльность клиентов за счет инноваций в сфере обслуживания клиентов».  Генеральный директор Kakao Mobility Рю Гын Сон сказал: «Благодаря этому совместному предприятию мы намерены решить различные проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться при использовании существующих зарядных устройств с помощью платформенных технологий».

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#электромобили #электромобили tesla #зарядка электромобилей #kakao mobility #lg uplus
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