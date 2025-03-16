Tesla Cybertruck сталкивается с серьезными проблемами качества, включая отслоение клея, удерживающего стальные панели кузова. Продажи временно приостановлены из-за дефектов, а владельцы жалуются на острые края и отваливающиеся детали. Это лишь часть множества проблем, включая отзывы из-за неисправностей педали акселератора и пластиковой обшивки.

Многие владельцы Tesla столкнулись с проблемой выхода из строя клея, удерживающего кузов пикапа Cybertruck из нержавеющей стали, что приводит к выпиранию бортов. Это лишь один из множества примеров проблем с качеством сборки, которые преследуют некогда многообещающий автомобиль, превращая его в источник разочарования.

Продажи Cybertruck были временно приостановлены из-за участившихся случаев отслоения металлических панелей, что стало очередным признаком того, что проект рискует стать первым крупным провалом Илона Маска. В четверг сайт Electrek, посвященный электромобилям, сообщил, что агенты по доставке Tesla остановили все отправки автомобилей из-за опасений, что клей, фиксирующий стальные панели, теряет свои свойства.

Эта проблема не нова, но до сих пор не решена. Владельцы, особенно в регионах с холодным климатом, уже несколько недель предупреждают о дефектах, публикуя фотографии острых металлических краев, которые торчат из кузова и хлопают на ветру во время движения. Некоторые даже начали сообщать о проблемах в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), как сообщалось в Road & Track в прошлом месяце.

Однако недавно распространившееся изображение, на котором виден полностью оторвавшийся передний бампер, стало, возможно, последней каплей. Tesla не ответила на запрос Fortune о комментариях.

С момента своего выпуска Cybertruck сталкивается с множеством проблем, включая отзывы для устранения не только программных сбоев, но и серьезных дефектов сборки. Среди них — неисправность педали акселератора, которая застревала или отлетала, а также проблемы с пластиковой обшивкой кузова.

Одним из первых, кто привлек внимание к сомнительному качеству сборки, стал ютубер Коди Детвайлер, известный под ником WhistlinDiesel. Он провел тест на прочность, который показал, насколько легко повредить Cybertruck, что вызвало широкий резонанс.

"Я знаю о производстве больше, чем кто-либо из ныне живущих", — заявил Маск три года назад на выступлении на TED, когда разрабатывался грузовик. Однако текущие проблемы ставят под сомнение это утверждение.

Те, кто покупал Tesla в последние десять лет, знают, что запуск новой модели, особенно с уникальными техническими решениями, всегда сопряжен с рисками. В прошлом году Fortune взял интервью у одного из таких клиентов, который, несмотря на негативный опыт эксплуатации, остался верен бренду.

Однако опасения продолжают расти. На этой неделе Tesla подверглась критике за замену прочной стали на более легкий алюминий в литой раме грузовика. Это решение может привести к повышенной нагрузке на кузов и повышает риск катастрофического отказа при буксировке грузов, что ставит под угрозу соответствие стандартам, установленным самим Маском.

По данным Cox Automotive, в прошлом году продажи Cybertruck не превысили 39 000 единиц, несмотря на производственные мощности, позволяющие выпускать более 125 000 автомобилей. Tesla теперь предлагает низкие ставки финансирования в размере 2% для стимулирования продаж, особенно для моделей серии Foundation, которые не нашли покупателей при запуске.

Несмотря на то, что Cybertruck по-прежнему опережает другие электропикапы по продажам, его уже можно считать провальным, учитывая изначально высокие ожидания. Перед запуском Маск заявил, что спрос на грузовик "настолько высок, что его даже не видно", а количество предзаказов достигло почти 2 миллионов.

Однако в ближайшие недели и месяцы продажи Cybertruck могут вырасти. Полноприводная версия стоимостью 80 000 долларов может получить право на федеральную налоговую скидку в размере 7 500 долларов до истечения срока ее действия. Кроме того, президент Трамп публично призвал американцев поддерживать администрацию, покупая автомобили Tesla.