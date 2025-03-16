Теперь вы можете отслеживать устройства и пользователей.

Обновление Google для приложения Find My Device, в котором добавлена вкладка “Люди”, показывающая контакты, которые поделились с вами своим местоположением (и наоборот), теперь доступно для пользователей Android.

Компания анонсировала эту функцию в начале месяца, когда в марте был выпущен Pixel Drop, и начала внедряться на этой неделе. Благодаря обновлению теперь вы можете видеть местоположение ваших утвержденных контактов в режиме реального времени на карте над списком, в котором отображаются адреса их текущих местоположений, расстояние до вас и время, прошедшее с момента последнего обновления этой информации.

В то время как карты Google уже позволяют пользователям делиться информацией о местоположении и отслеживать доверенные контакты, обновление "Найди мое устройство" упрощает поиск всей этой информации благодаря более понятному представлению. На вкладке "Люди" вы можете просмотреть контакты, которые поделились с вами своим местоположением и контакты, с которыми вы поделились своим местоположением. Вы также можете переключать аккаунты Google и изменять настройки доступа к своему местоположению в любое время прямо из приложения, используя вкладку в правом верхнем углу.

Обновление появилось почти через год после того, как Google впервые запустил приложение Find My Device, и привело сервис в большее соответствие с приложением Apple Find My app.