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mrTabann
Cкладной смартфон Oppo Find N5 получит почти незаметную складку на дисплее
Похоже, что в 2023 году произойдет большой скачок в технологии складных телефонов. Интересно, что у руля будет не Samsung, несмотря на то, что еще в 2019 году компания запустила тенденцию к выпуску складных телефонов. Вместо этого это будет китайская Oppo и ее дочерний бренд OnePlus.

Ранее сегодня основатель OnePlus и руководитель отдела продуктов Oppo Пит Лау поделился несколькими изображениями предстоящего смартфона Find N5 и смартфона Samsung Galaxy. Основное внимание уделяется складке, или, точнее говоря, почти отсутствующей складке на телефоне Oppo и глубокому выступу, видимому на складном телефоне Samsung.


“Складок не обнаружено”, - написал Лау. Это впечатляющая демонстрация, поскольку практически в каждом складном телефоне, представленном на рынке, используется компромисс по размеру складок. По сравнению с первыми моделями складных телефонов, такие компании, как Samsung, добились фантастического прогресса в использовании ультратонкого стекла (слоя) в основе.

Однако складывающаяся панель все еще не может полностью избавиться от заметной складки. Она бросается в глаза, особенно на темном фоне или при пониженном уровне яркости. И вы определенно ощущаете вертикальную линию углубления кончиками пальцев.

Складка не только ухудшает видимость, но и создает функциональную опасность. В складных телефонах первый признак повреждения пикселей на внутреннем гибком экране обычно появляется рядом со складкой дисплея.

Oppo Find N5, похоже, готов решить эту назойливую проблему, о чем свидетельствуют фотографии, которыми поделился Лау. Сохранит ли он прежний вид после нескольких месяцев использования? Покажет только время.

Но в преддверии глобального дебюта, который состоится через две недели, у этого телефона есть еще много поводов для восхищения. Это будет первый в мире складной телефон с полным уровнем защиты IPX6, IPX8 и IPX9. Oppo Find N5 также будет оснащен флагманской процессорной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC и будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. И я уже упоминал, что он будет делать все это, одновременно появляясь на прилавках как самый тонкий складной телефон в мире? Да, и это тоже.

Согласно утечкам, в разложенном виде он будет иметь ширину всего 4,2 мм, что тоньше, чем даже iPad M4 от Apple iPad Pro. На рынок США он пока не поступит, но, скорее всего, будет представлен как OnePlus Open 2 для покупателей в США.

Сообщается, что в этом году Samsung применит более сдержанный (читай: медленный) подход к разработке складных телефонов. Предстоящий Galaxy Z Fold 7, скорее всего, появится в виде обновленной версии Galaxy Z Fold 6 Special Edition, которая была представлена в Китае несколько месяцев назад.
Он стал тоньше, но не предлагает никаких других заметных улучшений. Что касается более тонких телефонов, то Samsung Galaxy S25 Edge скоро появится на рынке, бросив вызов собственному slim warrior от Apple, который, по слухам, будет носить значок iPhone 17 Air и должен появиться осенью.

#samsung #oneplus #oppo #складные смартфоны
Источник: yahoo.com
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