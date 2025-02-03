Космическая MMO-игра в жанре песочницы Eve Online от разработчика CCP Games получит дополнения и в ней запустят внутриигровые события.





В планах компании – два значительных дополнения и возвращение любимых многими внутриигровых событий.

Текущий контент под названием "Revenant " будет разворачиваться до завершения первого квартала этого года, продолжая сосредоточиваться на вторжении бродяг и напряжённой борьбе с Бессмертными. Это путешествие приведёт к новому дополнению, запланированному на лето. В расширении особое внимание уделят кастомизации и созданию суверенного пространства, где игроки смогут "устанавливать собственные планы и творить контент для своих сообществ", включая уникальные миссии, созданные игроками для других любителей космических просторов.

Дополнение предоставит корпорациям игроков возможность расширить свои горизонты в суверенном пространстве. Введенные обновления предназначены для предоставления компаниям более высокой степени свободы, углубляя динамичный и управляемый игроками процесс в вселенной Нового Эдема.

"В этом году мы дарим нашим разработчикам капсул еще больше возможностей," – отметил директор по игре EVE Online Снорри Арнасон в пресс-релизе. "Дорожная карта на 2025 год – от настройки суверенного пространства до создания миссий, способствующих формированию новых альянсов – позволит игрокам создавать собственные моменты, свои уникальные истории, и в конечном счете, стать частью исторического повествования самого Нового Эдема. EVE Online всегда оставалась живой вселенной, управляемой своим сообществом, и благодаря новым инструментам и системам, которые мы внедряем, потенциал для творчества и сотрудничества достигает невиданных ранее высот."

В этом году также ожидаются масштабные турниры, среди которых День капсулира, Crimson Harvest и Winter Nexus, а также знаменитое мероприятие EVE Fanfest с 1 по 3 мая. Второе дополнение выйдет зимой, и детали о нем пока недоступны.