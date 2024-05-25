Компания Unistellar, известная своими умными телескопами, вскоре выпустит Envision, пару интеллектуальных биноклей с дополненной реальностью, которые накладывают контекстную информацию, такую ​​как пути и ориентиры на ландшафт, или созвездия и планеты в ночном небе, даже направляя взгляд зрителя в сторону близлежащие достопримечательности. Envision будет запущен на Kickstarter по ограниченной начальной цене в 599 долларов.

Unistellar, которая уже произвела фурор своими «умными» цифровыми телескопами, недавно анонсировала интеллектуальный AR-бинокль Envision. Envision использует дополненную реальность, чтобы преобразить опыт как исследований/навигации Земли, так и любительской астрономии.

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Unistellar до сих пор не раскрыла детали, такие как оптическое увеличение и диаметр объектива, или особенности внутренней технологии AR, не говоря уже о своей собственной «Технологии точной ориентации дополненной реальности». Используя это, Envision «накладывает информацию в реальном времени прямо в пределах вашего поля зрения, используя высококонтрастные изображения и регулируемые визуальные эффекты высокой яркости».

Бинокль сочетается с сопутствующим приложением и работает в трех режимах для различных сценариев использования. Режим Smart Scouting удобен для исследования, поскольку он просто накладывает важные точки интереса в поле зрения. Режим управляемой навигации делает еще один шаг вперед, позволяя вам выбрать ближайший ориентир или объект из приложения, а затем визуально помочь вам сосредоточиться на нем. В режиме захвата цели вы можете зафиксировать точку, а затем передать бинокль кому-то другому.

Сопутствующее приложение также отображает более подробную информацию об ориентирах или может озвучивать ее, пока вы просматриваете пейзаж или ночное небо. Благодаря проверенному опыту Unistellar в производстве высокотехнологичных телескопов, Envision позиционируется как инструмент мечты звездочета. Он определит созвездия, планеты, известные звезды, а также туманности и звездные поля. На одном (вероятно, визуализированном) изображении продукта даже видны ориентиры, отмеченные на поверхности Луны, хотя для этого потребуется довольно большое увеличение.

Подсвечивать небесные ориентиры на ночном небе — это, безусловно, круто. Однако более серьезной задачей будет создание AR-наложения для наземных ориентиров, которые могут быть скрыты ландшафтом, и линейных ориентиров, таких как тропинки и ручьи. Примечательно, что Swarovski Optik недавно продемонстрировала аналогичную концепцию, которая, однако, фокусируется на идентификации диких животных и птиц с помощью искусственного интеллекта.

Unistellar вскоре запустит Envision на Kickstarter и снизит цену первых 1000 заказов с 999 до 599 долларов.



