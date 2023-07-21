Отставному полковнику грозит до 5 лет тюрьмы

Игорь Гиркин, больше известный как Стрелков, арестован Мещанским судом Москвы на два месяца. Он помещён под стражу на два месяца до 18 сентября. Стрелков обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. О сложившейся ситуации рассказали РИА Новости прямо из зала судебного заседания.

Задержание Стрелкова произошло сегодня рано утром. Следователи выдвинули против Стрелкова обвинения по статье ч. 2 ст. 280 УК РФ, подразумевающие под собой публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо интернета. В случае Гиркина это было сделано с помощью интернета. Теперь Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник фото: gazeta.ru





Как прокомментировал ведущий дело работник прокуратуры, Стрелков в совершенстве обладает конспиративными навыками и у него имеются подобающие связи, благодаря которым он может воспрепятствовать расследованию и скрыться. Вину за собой подозреваемый не признает.

В 2014 Игорь Стрелков возглавил народное ополчение ДНР, после получил должность министра обороны республики, которую занимал с мая по август. После отъезда из Донецка был руководителем движения "Новороссия".