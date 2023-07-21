Телеграм поменял правила игры и стал полноценной соцсетью

Платформа Telegram обзавелась так называемыми сторис. Новая функция доступна после обновления приложения на платформах App Store и Google Play.

Сторис появились в виде небольших окружностей над "доской" чатов у людей, имеющих аккаунт в статусе "личный".

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Сторисы можно редактировать через интегрированный редактор. Причём последний на текущий момент обладает малой функциональностью и практически не отличается от аналогичного редактора фотографий. В личном сторисе можно делать отметки контактов, после чего им поступит соответствующее уведомление.





Источник фото: 9to5mac.com







Павел Дуров удивил длительностью сторис: последний может "прожить" от 6 до 48 часов. Кроме того историю можно снимать сразу на две камеры.

В первые 40 дней функция доступна только для людей, купивших подписку Telegram Premium. Спустя месяц долгожданная функция появится и у всех остальных. В отличие от одной запрещённой в России соцсети, в телеграмме можно выбрать показывать stories только для списка контактов, для всех посетителей или вообще ни для кого.