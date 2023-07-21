Острый язык - дарование, длинный язык - наказание

Критика в адрес украинского президента для посла в Великобритании Вадима Пристайко превратилась в собственное увольнение. Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посланника в Лондоне.

Предыстория ситуации такова: Ранее Пристайко обозвал слова главы Банковой "нездоровым сарказмом", сказанные Зеленским в сторону министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. А тот самый Уоллес немногим ранее посчитал, что восточноевропейская республика должна больше благодарить за помощь западные страны, отправляемую в беспрецедентных масштабах Киеву. Владимир Александрович не нашёл ничего лучше, как в чрезвычайно саркастичной манере проявить готовность благодарить английского функционера хоть каждое утро.

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Источник фото: Абзац.ру





После комментария украинского лидера Пристайко добавил, что не следует на таком высоком уровне во всеуслышание показывать "разночтения" между украинским государством и НАТО. В особенности если это касается такого сатирического приёма изобличения, как сарказм.

Слово за слово, так бывший министр иностранных дел Украины превратился ещё и в бывшего посла на вечно туманном острове. Ведь недаром говорят, что Язык до Киева доведёт. Но это уже другая история...