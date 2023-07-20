И Украине ещё рано расслабляться, он тоже просил передать

На волне слухов об окончательном "изгнании" музыкантов как из российского официального информационного пространства, так их прекращении физического присутствия на базе в населённом пункте Молькино, один из инструкторов "музыкантов", боец с полевым позывным "Брест", сам родом из Белоруссии, рассказал о дальнейшей судьбе отряда и его внутренней кухне.

По словам военнослужащего ЧВК "Вагнер", операторы отряда продолжают действовать на всех текущих боевых направлениях, где они были задействованы ранее. Что касается судьбы штаб-квартиры с полигоном в Молькино, то он лишь временно переехал в Белоруссию.

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Сотрудники организации, не сумевшие подтвердить свои профессиональные качества, переведены в резервный состав из-за выхода "Ансамбля" с территории Украины.





Источник фото: google.com





Большое количество "вагнеровцев" вернулись к своим семьям после длительных командировок на Украину и в Африку. Решили пойти в российскую армию и там подписать контракт лишь единицы.

Рассказал Брест и про свою родную страну, где для повышения боеспособности белорусских силовиков, помимо полицейского спецназа "Алмаз", местных сил ТрО и армейских отрядов ССО, инструкторы "музыкального ансамбля имени Вагнера" напрямую работают с 38-й бригадой ВДВ ВС РБ.

Коснулся он и жителей республики, которым нет никаких причин бояться "музыкантов", так как нарушение кодекса отряда куда суровей самых строгих законов республики Беларусь.

Напоследок "Брест" напутствовал активных читателей всевозможного негатива про "Группу Вагнера", объявив, что не нужно доверять непроверенной информации, особенно со знаком "минус".