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Минск представил "дорожную карту" по ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, начавшей подготовку ВС РБ
Тем временем в Польше заметно напряглись

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   Оборонное ведомство белорусской республики официально заявило, что между государственной структурой и руководителями ЧВК "Вагнер" выработан основополагающий документ, больше известный как "дорожная карта", предлагающий план совместных действий. В ближайшее время "Музыканты" приступят к общим тренировкам с ВС Белоруссии. Как было заявлено в ВС РБ, два воинских формирования обменяются опытом в плане военного строительства.

   А тем временем по заявлению местных соцсетей, крупный отряд "музыкального ансамбля имени Вагнера" совершил марш в направлении Осиповичей.

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Источник фото: скриншот из видео канала "ВоенТВ Беларуси"


  Так же стало известно, что ночью 15 июля в районе Могилевской области границу пересекла большая колонна операторов ЧВК. Машины отряда пересекли Рогачёв и продвинулись в сторону Бобруйска с последующим движением в район Осиповичей. Наиболее вероятно конечной целью маршрута служит посёлок с удивительно заманчивым названием Цель, что в Могилевской области.

   Известно, что организованную колонну в качестве эскорта окружали машины ГАИ Белоруссии. А в составе вагнеровских автомобилей находилось по меньшей мере 60 машин: от УАЗ-Патриот до автобусов.

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   Новости о том, что "музыканты" будут заниматься подготовкой территориальной обороны и белорусской армии поступили ещё 12 июля.

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#чвк &quot;вагнер&quot;
Источник: dw.com
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