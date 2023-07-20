Интересно, почему поляки так насторожились?

Удивительно, но факт, рядом с белорусско-польской границей совершенно "случайно" был организован тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер" и спецназа ВС РБ. Причём последний относится к силам специальных операций республики, являющихся элитой элит армейских подразделений. О факте кооперативного тренинга на полигоне "Брестский" в 30 километрах от польской границы рассказали официальные представители оборонного ведомства Белоруссии.





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Свежее фото бойцов "Ансамбля" с полигона "Брестский". Источник фото: Минобороны Беларуси





А тем временем доподлинно стало известно, что на территорию Белоруссии прибыло уже 5 больших колон бойцов "музыкантов". По официальной версии маленькая армия будет "просто" заниматься боевой подготовкой с республиканским СОБРом и отрядом "Алмаз", признанного лучшим полицейским спецназом СНГ.

Кадр одного из учебно-боевых заданий. Источник фото: Минобороны Беларуси





О большом опыте российских операторов ЧВК "Вагнер" рассказал и президент белорусского государства Александр Лукашенко, наградивший прославленный отряд эпитетами "самых опытных и умелых", знакомых не по наслышке с передовыми тактическими идеями, реализованными на практике. Следовательно, наличие таких бойцов среди армии РБ неукоснительно подымет уровень подготовки последней.

И как вы понимаете, поляки не зря "напряглись".