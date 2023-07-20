Уже отдан экстренный приказ Залужному об усилении сил ПВО в Одессе

Экстренный приказ для Залужного на усиление сил ПВО прибрежной полосы черноморского побережья был отдан минувшим днём Зеленским на фоне массового поражения военных целей Одессы и других портовых городов-спутников Украины. Но как заявил военный специалист Владислав Шурыгин, России это только и нужно.

По мнению эксперта, "тасовка" украинского ПВО и перемещение дивизионов противовоздушной обороны в Одессу и Одесскую область создаст тот самый эффект скопления, когда большинство установок будет в большом количестве поражено в одном месте.

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Источник фото: rg.ru





И как утверждает Шурыгин, концентрация на узком клочке прибрежной суши значительно поможет руководству ВС РФ повторить тот самый "Бахмут", но уже для сил украинского ПВО. Ведь перехват и поражение целей в воздухе происходит лишь в момент встречного движения курса ракет, грубо говоря логика размещения установок ПВО подсказывает, где они будут находиться, так как их разместить кроме рядом с морской линией, больше нигде и нельзя.

На руку российским военным играет и географический ландшафт со степью и наличие большого количества воздушных средств атаки. Поэтому защита Одессы от ракетных обстрелов со стороны России методом усиления является тем самым "засадным мероприятием" российского Генштаба.