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Аксёнов: Трасса "Таврида" в Крым перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе [Видео]
С прилегающих к месту возгорания населённых пунктов будет эвакуировано более 2000 человек

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   Дорожное сообщение между Керчью и Севастополем перекрыто участке трассы "Таврида" с 118 км по 130 км. Поток машин перенаправлен по объездному маршруту через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Для удобства автомобилистов власти Крыма добавили схему движения и выложили для публичного доступа.

   Кроме того Аксёнов пообещал начать временную эвакуацию местных жителей из прилегающих к полигону поселений. Известно, что для безопасности необходимо переместить не менее 2000 граждан. Для выполнения эвакуационной миссии будет создан оперативный штаб. Так же высший чиновник обратил внимание, что нужно обращаться только к официальным или проверенным источникам информации.

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Источник фото: oboz.info


   О причинах возникновения пожара не сообщается.

   Ночью 17 июля был атакован надводными беспилотниками с взрывчаткой Крымский мост. Из-за удара погибли двое проезжающих туристов, оказавшихся мужем и женой, их 14-летняя дочь была доставлена в местную клинику. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". По утверждению Следственного комитета организаторами удара были спецслужбы Украины.


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#крым #аксёнов #таврида
Источник: news.mail.ru
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