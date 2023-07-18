И до свидания энергозависимая промышленность Европы

Энергетический кризис затронул и без этого прохудившийся европейский кошелёк, когда ситуацию усугубили ещё больше подросшие как на дрожжах цены на сжиженный газ. А общая сумма, затраченная всей Европой на горючий продукт, составил немыслимые 1,12 трлн в долларовом эквиваленте. Но расстраиваться сейчас ещё рано: спустя пару лет Европа будет платить за голубое топливо ещё на 600 млрд. долларов больше.

Вы наверное спросите, а что случилось? Почему странам ЕС приходится платить много больше? Оказывается что "добровольный отказ" от дешёвого российского газа в пользу такого же газа, но сжиженного и чудовищно от этого дорогого, поставляемого на европейский континент из-за океана и монархий Персидского залива увеличивает затраты европейских стран, превышающие потолок ВВП Саудовской Аравии и ряда мировых энергетических корпораций, таких как ExxonMobil и Shell.

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Источник фото: ria.ru







И как бы ненароком посмотрим на цифры, полученные в результате подсчёта Международного энергетического агентства, где восстановление Украины обойдется по первоначальным оценкам в 411 млрд. долларов. И их платить скорее всего придётся тоже Европе.

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Но пока что обычным домохозяйствам Европы беспокоиться не стоит: их расходы на стремительно подорожавшее ископаемое топливо взяли на себя правительства ЕС, а вот отраслям промышленности, зависимым от гигантского объема электроэнергии повезло куда меньше - они находятся в глубоком кризисе из-за высоких цен на газ.