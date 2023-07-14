В Кремле отвергли предложение Кейптауна заменить Путина Лавровым на предстоящей встрече

Пока весь дипломатический мир обсуждает открытые способы давления Владимира Зеленского на членов блока НАТО во время саммита в Вильнюсе в Литве, не менее оживлённые события происходят между ЮАР и Россией перед ожидаемым событием: тем самым саммитом БРИКС, который должен состояться в столице южноафриканской республики Кейптауне в августе этого года.

Тем временем Россия не согласилась с предложением руководителя ЮАР Сирила Рамафосы, пожелавшего увидеть в роли руководителя российской делегации на саммите БРИКС главу МИД РФ Сергея Лаврова. Главный российский дипломат по плану президента ЮАР должен был заменить российского президента Владимира Путина. Именно такие известия в своём интервью для Mail & Guardian сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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Владимир Путин с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Источник фото: inosmi.ru







Так же рассматривался вариант переноса самого события в Китай, но последнее решение не поддержали Бразилия и Индия, а выбор провести собрание в онлайн-режиме не одобрили все четыре государства.

На текущий момент как должен пройти саммит и момент присутствия на нём Владимира Путина продолжается активно обсуждаться всеми заинтересованными сторонами.

ЮАР подписала Римский статус, в котором обязуется выполнять решения МУС, но как заявили в руководстве ЮАР, они не могут выдать приглашение в страну, а сразу по приезду взять и и арестовать его, сообщает уже Bloomberg.

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Тем временем Дмитрий Медведев посоветовал руководителям того самого МУС "почаще смотреть в небо" в ожидании гиперзвукового "Кинжала".