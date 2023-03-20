Дмитрий Медведев, занимающий должность зампреда Совбеза РФ пригрозил применить по зданию суда в Гааге гиперзвуковое оружие, в частности в своём телеграм-канале он угрожал в случае чего запустить ракету "Оникс".
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Если обойтись без грубых и некультурных слов как в оригинале сообщения, судьям МУС не нужно было так храбриться и "индюшатиться", одновременно понимая чем грозит "поднятие руки" на крупнейшее ядерное государство. Да и лишний раз задуматься, что сверху смотрит не только Бог, но и "русские ракеты". Также посоветовал русский политик судьям гаагского суда включить воображение и представить использование гиперзвукового "Оникса" против своего строения с наименованием "МУС".
П-800 "Оникс". Источник фото: oruzhie.info
Дальше зампред Совбеза провёл ликбез для тех самых судей, объяснив, что "Оникс" невозможно сбить, а последствия для России будут - никакие, так как никто из стран НАТО не начнёт войну, цитата: ради "убогой международной организации".
Напомню - МУС не считается департаментом ООН в каком-либо виде, Россия отказалась быть участницей этого суда в 2016 году после того, как МУС назвал вхождение Крыма в состав России аналогом международного вооружённого конфликта.