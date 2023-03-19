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Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
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  В ФРГ местный министр юстиции Германии Марко Бушман высказал мнение, что Если Путин окажется на территории Германии, то он будет арестован, ссылаясь на "решение" МУС. Так же высший чиновник Германии рассказал, что тот самый МУС подаст необходимые документы в Интерпол для исполнения требования суда.

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   Ордер на арест президента России, был "выдан" МУС 17 марта. А преступление, которое предъявляют главе российского государства, звучит просто удивительно - это "незаконная депортация детей в РФ". Тут, как говорится, без излишних комментариев.


Источник фото: dw.com


   МУС располагается в нидерландской Гааге и работает с 1 июля 2002 года, российское государство участвовало в нём в качестве наблюдателя, но в 2016 году удалилось из состава МУС, после признания последним "оккупации Крыма". 

   Интересный факт: США не входит в состав МУС и не подчиняется ему.

   И да, говорить можно все что хочешь, до тех пор, пока "нога Путина действительно не сделает реальные шаги по земле Германии". 

   Так читатели немецкой прессы уже прокомментировали резонансное заявление своего чиновника, задав вопрос, а что если в Германии появятся российские или китайские танки вместо российского президента? Что тогда скажет министр юстиции ФРГ?

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#германия #мус
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Сейчас обсуждают

Alex Zamfol
16:40
Так вчера или позавчера тут все лицезрели твой разрез глаз!
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Alex Zamfol
16:39
Ты наплодил нищету и считаешь это разумным?
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
ИстинаГдетоРядом
16:38
как это ты узнал какой формы у меня глаза?! опять таки погибшим татарам или бурятам ты отказываешь в отчизне мудозвон?
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Бабий Магнит
16:37
Слышишь шнырь, я тебя сейчас под шпонку загоню, сделываю тебя водолазом. Я буду пукать, А ты мои жопные газы в форточку будешь выдыхать.
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
ИстинаГдетоРядом
16:37
примитивных ставить на место это долг каждого разумного индивидуума !
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
хахахер
16:37
64 года во франции выход на пенсию,это уже перебор
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
ИстинаГдетоРядом
16:36
тебя старого лгуна уже притягивали за этот фейк... еще раз не водолаз? )
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Alex Zamfol
16:35
Судя по тебе узкоглазому ты к русским не относишься
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
RedStone
16:35
Когда сказать оппоненту нечего - он скатывается до примитивных необоснованных оскорблений. Что там у тебя - "прослушал курс средней школы" ?
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
ИстинаГдетоРядом
16:34
судя по слогу, и сиречь содержанию тебя бы и 10 корочек не спасли... убог и примитивен твой мирок манкурт
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
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