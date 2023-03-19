В ФРГ местный министр юстиции Германии Марко Бушман высказал мнение, что Если Путин окажется на территории Германии, то он будет арестован, ссылаясь на "решение" МУС. Так же высший чиновник Германии рассказал, что тот самый МУС подаст необходимые документы в Интерпол для исполнения требования суда.
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Ордер на арест президента России, был "выдан" МУС 17 марта. А преступление, которое предъявляют главе российского государства, звучит просто удивительно - это "незаконная депортация детей в РФ". Тут, как говорится, без излишних комментариев.
Источник фото: dw.com
МУС располагается в нидерландской Гааге и работает с 1 июля 2002 года, российское государство участвовало в нём в качестве наблюдателя, но в 2016 году удалилось из состава МУС, после признания последним "оккупации Крыма".
Интересный факт: США не входит в состав МУС и не подчиняется ему.
И да, говорить можно все что хочешь, до тех пор, пока "нога Путина действительно не сделает реальные шаги по земле Германии".
Так читатели немецкой прессы уже прокомментировали резонансное заявление своего чиновника, задав вопрос, а что если в Германии появятся российские или китайские танки вместо российского президента? Что тогда скажет министр юстиции ФРГ?