В такого рода делах самое главное не выйти на самого себя

Представители республиканской партии с удивлением обнаружили, что администрации американского президента не очень-то интересно найти человека, которому принадлежал сверток с кокаином внутри. И да, в расследовании участвовала "самая лучшая" в мире Секретная служба США. Она тоже не смогла обнаружить подозреваемого.

Сложно сравнивать дедуктивные и прочие детективные способности американских спецслужбистов с навыками того самого Шерлока Холмса. Но при наличии знаний о том, что для входа в помещения Белого дома надо назвать свой индивидуальный номер социального страхования и пройти соответствующую идентификацию по лицу. Ещё сложней не узнать в чьём конкретно ящике было обнаружено наркотическое вещество. Но всё разведывательное сообщество США не смогло этого сделать.

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Операторы той самой United States Secret Service. Источник фото: pikabu.ru







Предыстория сего случая такова: 2 июля один грамм сильнодействующего вещества был найден в специальном шкафу для хранения в западном крыле Белого дома. Но сотрудники секретной службы "не смогли" идентифицировать преступника, ведь камеры не записали момент использования камеры хранения.

И как оказалось совсем удивительное: тесты на наркотики проходят только работники Белого дома, а вот посетители такие тесты не сдают.

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Дело закрыто, подозреваемых нет. Но пока Байден президент, в это можно быть уверенным наверняка. Хотя Дональд Трамп прямо называет кто виновен.