В США продолжает пылать скандал по поводу неизвестного белого порошка в Белом доме, который после тщательнейшего лабораторного анализа в лаборатории оказался ни чем иным как высокоочищенным кокаином. Сильнодействующее вещество было найдено секретной службой США в шкафу, где работники и визитёры оставляют свои средства коммуникации. О наркотике обнаруженном в Белом доме, сообщили ведущие американские СМИ, в том числе Washington Post.
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Сейчас персонал внутренней службы безопасности используя видеоматериал с камер и проверяя журнал посещения, прикладывает "все усилия", дабы идентифицировать любителя "запрещёнки", способного как заправский Джеймс Бонд пронести в самую охраняемую резиденцию находящийся вне закона химический состав.
Но пока лучшие аналитики и эксперты секретной службы думают "а кто это сделал", значительная часть американских пользователей мировой сети уверены что в происходящем следует винить прежде всего Хантера Байдена, сына действующего президента. О том, что любимый сын неровно дышит к наркотическим составам, осведомлён весь белый свет. И уже кто-то расторопный сконструировал соответствующий мем.
Источник фото: Викимедиа
В аналогичной версии уверен и Трамп, на будущих выборах главный соперник за кресло хозяина Овального кабинета. Правда у бывшего президента, виноват ещё и текущий руководитель США. Но больше всего уверен внесистемный политик в том, что американские спецслужбы на 100% попытаются замять это дело, как и большинство других, бросающих тень на семейство Байденов.