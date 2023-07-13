В мировой сети Интернет появилось видео за авторством ТГ-канала "ANTISEPTIC", на котором российский боец отвечает на запрос своих украинских "коллег" по ту сторону ЛБС. Военнослужащие ВСУ хотят установить надёжное соединение по радиоканалу и сдаться в российский плен.

Так в ходе радиоприёма достаточно хорошо слышно как голос в рации, назвавшийся командиром отделения, пытается поговорить с российским военнослужащим.

Оказывается это подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады, попавшее под миномётные разрывы российских бойцов. После чего небольшой отряд из восьми человек получил ранения большей части группы. Для вызволения раненых украинское командование отправило ещё один отряд. Но им повезло ещё меньше: они попали уже под прицельный огонь российских артиллеристов.





Источник фото: mk.ru



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Но первому отряду уже не было куда деваться: небольшое отделение оказалось зажато на ничейной земле - так называемой "серой зоне".

Не видя никаких иных вариантов для спасения или ведения боя, украинская сторона решила сдаться, иначе её бы окончательно "перемолола" российская артиллерия.

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О том как сдаться и как держать связь с российской стороной, украинцы узнали из листовок, сброшенных ВС РФ рядом с позициями ВСУ.

Как только командир отделения раскрыл местоположение группы, противостоящие им российские бойцы пообещали прекратить огонь и дать маршрут выхода на свои позиции,