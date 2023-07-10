Видимо Польша всеми силами хочет приблизить новый раздел

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Зенитные ракеты С-200 соответствующе переделанные, с помощью которых Украина обстреляла территорию России, могли быть переданы Киеву Польшей. Подобное предположение сделано в специализированном журнале Military Watch.

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Доподлинно неизвестно, были ли у Украины свои устаревшие С-200, но предположительно такие ракеты в ВСУ могли быть получены от одной из стран, входящей в своё время в список участников Варшавского договора. И так как это зенитное средство есть на вооружении в действующих польских частях, она единственный вероятный кандидат, передавший такие реактивные снаряды Киеву.





Источник фото: sovross.ru





Согласно озвученной информации в издании, первой, кто "додумался" использовать С-200 для поражения наземных целей, была КНДР. И сделано это было по той простой причине, что бы поднятые обломки ракеты не смогли предоставить точных данных об уровне развития военно-технического развития промышленности Северной Кореи.

Украинские же С-200 попали под списание в начале 2000-ых, когда с помощью устаревшей системы силы местного ПВО по ошибке сбили мирный самолёт осенью 2001 года. А вот у Польши "двухсотая" серия до сих пор стоит на вооружении.

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И тут повторяется "корейский метод": фрагменты корпуса и внутренней части С-200 не даст повода России обвинить НАТО в атаке РФ, а дальнобойность ракеты С-200 с помощью использования баллистической траектории запуска возрастает до 500 километров.