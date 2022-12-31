Что год грядущий нам готовит. Наверное каждый задавался этим актуальным вопросом. Но не у каждого есть даже предположительный ответ на эти "муки мозга". Кроме обозревателя с 19Fortyfive Роберта Фарли. Роберт в своей предновогодней статье поделился мнением по поводу близости нашего мира к мировому конфликту чрезвычайного уровня. И назвал пять предполагаемых зон, где может разгореться ядерное противостояние или же "обычная" третья мировая.
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Источник фото: naked-science.ru
По мыслям эксперта в сфере безопасности, новый мировой пожар легко может вспыхнуть в ходе СВО, "островного противостояния" между Турцией и Грецией, тайваньского кризиса, противостояния между Южной и Северной Кореей. Либо могут схлестнуться Китай и Индия, оба обладатели расширенного ядерного арсенала кстати.
Эксперт утверждает, пускай гипотетический конфликт на полях СВО между Россией и НАТО маловероятен - все-таки скатывание в пучину массивного противостояния возможно. Правда такой шаг может быть совсем не обоюдным. А тем временем в Польше идет подготовка к массовой мобилизации резервистов, часть которых уже впопыхах убежала на туманный Альбион. Так что не так уж и не прав эксперт из-за океана.