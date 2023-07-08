А будут ли рады США увидеть кадры с заботливо разобранной и изученной ракетой ATACMS?

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

РСЗО HIMARS являлось тем самым ультимативным оружием украинской армии, которое было практически "неуязвимым": сложно сбить и сложно поразить саму боевую машину, запускающую высокоточные реактивные снаряды. Но что случилось чуть позже? Подразделения РЭБ ВС РФ просто взяли и заглушили работу модулей GPS-навигации ракет, после чего последние стали попадать угодно, кроме непосредственно в запрограммированную боевую цель. А чаще бывало что вообще никуда не попадали, будучи перехваченными российскими "Панцирями".

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И как представил текущую ситуацию с Хаймарсами бывший офицер армии США Скотт Риттер, ключевое оружие ВСУ теперь вовсе не ключевое. Его роль как шахматного ферзя на поле боя между ВСУ и ВС РФ нивелирована: ПВО россиян, как и их установки РЭБ, глушат или создают значительные помехи GPS-сигналам высокоточных боеприпасов. Разумеется ни о какой точности в таких условиях и речи быть не может.





Запуск ATACMS. Источник фото: ntv.ru





Подобная отнюдь неголливудская история случится и с широко известным оперативно-тактическим комплексом ATACMS. Такие ракеты так же будут сбиты, как и менее дальнобойные Хаймарсы, рассказал бывший разведчик.

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Не стоит сбрасывать со счетов то, что российские оружейники будут чрезвычайно рады заполучить такую сверхсекретную ракету к себе на "операционный стол", как уже получили передовую англо-французскую малозаметную ракету Storm Shadow.