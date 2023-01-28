К настоящему времени это рекорд эффективности по поражению корректируемых боеприпасов, запущенных с самоходных шасси HIMARS

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Кто бы что ни говорил, но американская РСЗО HIMARS - весьма грозное оружие при соответствующем обеспечении разведывательной информацией (а оно так и есть: "висящие" американские спутники над российскими позициями в формате 24/7 снабжают ВСУ массой архиважных данных); благодаря информированию, ВСУ бьют не только по позициям ВС РФ на ЛБС (линии боевого соприкосновения), но и по тыловым зонам, "не забывая" наносить удары в гражданские объекты. Но постепенно шаг за шагом силы российских ПВО подбирают ключик к противодействию ракетным атакам крылатых управляемых снарядов этого опасного РСЗО.

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"Панцирь-С1". Источник фото: missilery.info





Так ЗРПК "Панцирь-С1", входящий в подразделение ПВО десантников ВС РФ, смог уничтожить два полных пакета управляемых снарядов, выпущенных машинами HIMARS. Это целых 12 ракет, которые могли нанести существенный урон выбранным целям.

Можно предположить, что такая "кучность" и результативность может быть смело занесена в импровизированную книгу "рекордов спецоперации".

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Совсем недавно было обновлено программное обеспечение Панциря, благодаря чему у данного комплекса средней дальности значительно улучшились возможности по обнаружению и перехвату ракет, запущенных Хаймарсом.