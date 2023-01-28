Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Собственные силы ПВО российских десантников сбили 12 ракет, запущенных HIMARS
К настоящему времени это рекорд эффективности по поражению корректируемых боеприпасов, запущенных с самоходных шасси HIMARS
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

   Кто бы что ни говорил, но американская РСЗО HIMARS - весьма грозное оружие при соответствующем обеспечении разведывательной информацией (а оно так и есть: "висящие" американские спутники над российскими позициями в формате 24/7 снабжают ВСУ массой архиважных данных); благодаря информированию, ВСУ бьют не только по позициям ВС РФ на ЛБС (линии боевого соприкосновения), но и по тыловым зонам, "не забывая" наносить удары в гражданские объекты. Но постепенно шаг за шагом силы российских ПВО подбирают ключик к противодействию ракетным атакам крылатых управляемых снарядов этого опасного РСЗО. 

По теме: Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ

реклама

"Панцирь-С1". Источник фото: missilery.info


   Так ЗРПК "Панцирь-С1", входящий в подразделение ПВО десантников ВС РФ, смог уничтожить два полных пакета управляемых снарядов, выпущенных машинами HIMARS. Это целых 12 ракет, которые могли нанести существенный урон выбранным целям.

   Можно предположить, что такая "кучность" и результативность может быть смело занесена в импровизированную книгу "рекордов спецоперации". 

По теме: Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   Совсем недавно было обновлено программное обеспечение Панциря, благодаря чему у данного комплекса средней дальности значительно улучшились возможности по обнаружению и перехвату ракет, запущенных Хаймарсом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#himars #панцирь-с1 #рсзо himars #вдв вс рф #вдв рф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
73
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
69
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
21
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
6
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
7
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
18
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
56
Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
8
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
123
Xbox опускается на самое дно
17
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
58
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
16

Сейчас обсуждают

хахахер
04:29
а он лысая галацепия просто с куева
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Сергей Дунай
04:27
А ещё 150 метров медного кабеля. Почём там медь как металлолом?
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
Конс Тантин
04:24
Я нищеброд в 4х комнатной хате с 2 машинами, i3 рулит
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
Евгений Самара
04:22
У укроинской дуры: Вова огонь - натуральная истерика в комментах! ))
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Георгий Тихонов
04:14
А чем плох 11400 в связке с 3060/6650-6700xt?
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
Lumixxxxx
04:14
На укроине а не в
Белый дом оценил возможность визита Президента США Джо Байдена в Украину
3000kyky Sakh
03:58
Можете подробнее?
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Profit
03:42
Это он про то, когдакак СМИ на уркаине и партии запретили
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Profit
03:39
а примеров не будет: там все оппозиционные\неподконтрольные СМИ и партии - запретили, некоторых даже в заложники взяли и обменивали на солдат))))
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Profit
03:33
А тот срет "и нашим и вашим", но в данный момент является просто полезной шестеренкой в болоте бесконечного европейского юридического механизма по устройству и защите беженцев. Это что-то вроде абьюза...
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем