В Пентагоне царит уныние по поводу навыков российских военных, сумевших каким-то образом снизить боевой эффект РСЗО HIMARS. У технических специалистов из США есть предположение, что армия России просто расширила свои возможности за счёт использования РЭБ, благодаря чему создаёт устойчивые помехи для наведения боевой головки по сигналу GPS. Поэтому американским инженерам в неустанном порядке приходится поправлять программный год и улучшать работу ракет.
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По материалам Military Watch стало известно, что последнее время российские ПВО всё чаще стали перехватывать ракеты Хаймарсов. Причина значительной эффективности такой работы армейскому командованию США со стороны ВС РФ неизвестна.
Источник фото: militarywatchmagazine.com
И уже осведомлённый источник, ссылаясь на CNN, заявил, что реактивные снаряды Хаймарсов теперь практически бессильны против электронных "глушилок", вмешивающихся в работу системы наведения. В качестве контрмеры со стороны США и Великобритании военные инженеры которых не перестают подстраивать ПО РСЗО под меняющиеся условия на фронте.
Два дня назад представитель "Ростеха" Олег Ситников рассказал, что теперь HIMARS не являются какой-то сложностью для ПВО российской армии, в частности "Панцирей". Уже известны случаи, когда все 12 ракет полного залпа установки Хаймарс были перехвачены 12-ю зенитными ракетами отечественного ЗРПК.