Слегка переиначенная "классика": Ваши ожидания оказались вашими проблемами

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Немецкая федеральная газета Der Spiegel выпустила критическую статью, направленную в адрес ВСУ, которые не смогли преодолеть защитные российские "редуты" на Южном направлении.

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Германские журналисты считают, что контрнаступательная операция украинцев приблизилась к своему тупику, выхода из которого не просматривается. Солдаты украинской армии не способны найти ключик к российской огневой мощи. И как считает автор публикации Торе Шредер, цели заложенные в военных планах украинского Генштаба, оказались провалены здесь и сейчас: украинская армия не имеет вооружения для стремительного прорыва. Не хватает многого: ракет, тяжёлой артиллерии, боеприпасов, установок ПВО и тех самых западных истребителей.





Поражённый Леопард на Запорожском направлении. Источник фото: google.com







А тем временем российские армейские подразделения используют украинскую сторону как мишени в тире, расстреливая беззащитных военнослужащих, не способных противостоять как мышь кошке, в добавок для "удобства" застряв в минных полях российской армии. А ВС РФ пользуясь этим, увеличивают украинские потери многократно, применяя весь спектр боевой техники: от ударных вертолётов и тяжёлых бомбардировщиков, до БПЛА и артиллерийских сил.

Единственное что может показать Киев, так это захват лесопосадок и сёл, теряя лучшие силы в таких маленьких победах.

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Поэтому делает финальный вывод Шредер, все ожидания как украинских граждан и властей Украины, так и ожиданий Запада, оказались фантазиями и воздушными фантомами. Реальность отрезвила своей тяжестью и болезненностью. И даётся соответствующий "рецепт": наконец начать поставлять требуемое Украиной вооружение. Как говорится, видимо Западу не хватило того, что передовая англо-французская ракета Storm Shadow была вывезена в Москву для соответствующего "препарирования".