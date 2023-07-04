Три ракеты - три поражённых цели

Что такое на отлично выполненное боевое задание запечатлела внутрикабинная камера разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Во время рейда на передовую российский "Аллигатор" поразил тремя выстрелами три бронированных единицы украинской армии. Всё действо происходило на Южно-Донецком направлении, где в результате вдумчивой неспешной работы экипажа были "переварены" два бронетранспортёра и один танк ВСУ.

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Ка-52 "Аллигатор". Источник фото: tvzvezda.ru





Как только поступили данные о замеченной на горизонте небольшой бронированной колонне украинской техники, лётчики Ка-52 в момент зависания над земной поверхностью поймали в прицел три цели, но действовали последовательно и предельно собрано.

С холодной выдержкой вся техника выводилась из строя по одиночке: нажав "на гашетку" оператор дожидался попадания ракетного снаряда по объекту и лишь только потом переходил к работе со следующей целью. И так последовательно, пока в порядке "живой очереди" танк и два БТР не были поражены.

Именно на хорошо выполненные ракетные атаки приходится большая часть потерь во время неудачного начавшегося украинского контрнаступления.





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