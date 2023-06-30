Российские ПВО в штатном режиме отработали защиту воздушного пространства над Бердянском на юге Запорожской области, перехватив в небе англо-французскую дальнобойную ракету малой заметности Storm Shadow. Об этом рассказал Владимир Рогов в личном ТГ-канале.
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Крылатая ракета была запущена примерно в 8 часов утром, когда появилась в окрестностях Бердянска. Но боевая часть не достигла места назначения, будучи поражённой российской зенитной ракетой.
Чуть позже были добавлены и фотографии то что осталось от модулей и узлов на земле. Остатки были обнаружены в поле. В результате падения фрагментов ракеты никто не пострадал, как и не было разрушений среди построек.
Источник фото: ТГ-канал "Владимир Рогов"
От воздушного снаряда отлично сохранились надписи с серийным номером и паспортные характеристики.
В течение очень короткого времени российские операторы отечественных установок ПВО научились перехватывать доселе неуловимые ракеты.
Тем временем официальный Киев вынашивает планы по использованию таких ракет по аэродромам армейской авиации ВКС РФ. Потому что российские самолёты и вертолёты настоящий бич украинского наступления.