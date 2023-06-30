Перехват был осуществлен примерно в 8:00 по Московскому времени

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Российские ПВО в штатном режиме отработали защиту воздушного пространства над Бердянском на юге Запорожской области, перехватив в небе англо-французскую дальнобойную ракету малой заметности Storm Shadow. Об этом рассказал Владимир Рогов в личном ТГ-канале.

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Крылатая ракета была запущена примерно в 8 часов утром, когда появилась в окрестностях Бердянска. Но боевая часть не достигла места назначения, будучи поражённой российской зенитной ракетой.

Чуть позже были добавлены и фотографии то что осталось от модулей и узлов на земле. Остатки были обнаружены в поле. В результате падения фрагментов ракеты никто не пострадал, как и не было разрушений среди построек.





Источник фото: ТГ-канал "Владимир Рогов"







От воздушного снаряда отлично сохранились надписи с серийным номером и паспортные характеристики.

В течение очень короткого времени российские операторы отечественных установок ПВО научились перехватывать доселе неуловимые ракеты.

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Тем временем официальный Киев вынашивает планы по использованию таких ракет по аэродромам армейской авиации ВКС РФ. Потому что российские самолёты и вертолёты настоящий бич украинского наступления.