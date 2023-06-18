Украинские ресурсы считают, что именно авиация ВС РФ не даёт ни одного шанса контрнаступлению ВСУ

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Из-за тотального превосходства российской авиации в небе предполагаемого контрнаступления в зоне контроля ВС РФ, украинская сторона во множественном количестве теряет драгоценную бронетехнику и живую силу без ощутимых достижений на поле боя. Разумеется нет ни слова о каком-то успешном контрнаступлении. И ничего с этим в украинском Генштабе сделать не могут. Пока не могут, считает ряд украинских ресурсов.

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Во всём "виновато" зачаточное состояние авиации ВВСУ, неспособной на равных противостоять силам ВКС РФ в зоне ЛБС. К тому же решение подтянуть к этой самой линии системы ПВО ВСУ оголят дальние тылы и помогут обычным "Ланцетам" выбить дорогостоящие, а от того и драгоценные силы зарубежных ПРО\ПВО, переданных западными странами. Что тогда прикажете делать?





Источник фото: lenta.ru





Из украинских источников поступает информация, что Генштаб ВСУ предполагает серию ударов по аэродромам авиации ВКС РФ, работающей на СВО. В частности шла речь о выбивании ударных вертолётов благодаря тем самым малозаметным британским ракетам.

Украинское командование вынашивает планы атаковать дальнобойными КР Storm Shadow российские авиабазы, где несут своё боевое дежурство вертолеты армейской авиации. Именно такое решение видится украинскому Генштабу, как хоть на какое-то время "выключить из игры" те самые Ка-52М и Ми-28Н с их противотанковыми ракетами "Вихрь", наносящими наибольший урон что немецкому "Леопарду", что американскому "Брэдли".

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Но тут есть один "маленький нюанс": ракеты Storm Shadow воздушного базирования и с момента появления в воздухе носителя подобного вооружения украинский экипаж уже сам попадет под прицел российских ракет класса "воздух-воздух" и наземных сил ПВО ВС РФ.