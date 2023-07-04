Экс-советник (внештатный кстати) в офисе президента Украина Алексей Арестович поделился своим мнением по поводу "выхода Украины на границы 1991 года".
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И небольшой экскурс "во вчера", где группа украинских госслужащих рассказали журналистам о так называемом "контрнаступе", который обязательно будет стремительным и с глубокими прорывами в российский тыл. Надо лишь "немного подождать" и ошеломительные результаты обязательно наступят. Но как показывает ситуация на земле, всё согласно теории Эйнштейна относительно. Поэтому украинские корреспонденты хотят точно знать, сколько это "немножко ждать" до наступления момента выхода на госграницы 1991 года.
Источник фото: google.com
И тот же Арестович, внесённый в список террористов и экстремистов, добавил: для выхода на так называемые границы 1991 года необходимо "всего лишь" 2-3 контрнаступления. Но. Всё это возможно по Арестовичу лишь если западные страны даст всё необходимое для контрнаступления, а ведь они могут и не дать.
Дальше больше: если долго ждать такой помощи от западных союзников, то ВС РФ просто возьмут и окопаются основательно.
И тут бывший внештатный советник не был бы собой, если б не потроллил действующую власть, видео с которым как бы невзначай включало оскорбительную надпись в адрес Зеленского. Но по моральным причинам обойдёмся без этого скриншота.
Чуть раньше отставной подполковник обвинил в провале украинского контрнаступления США и страны НАТО.