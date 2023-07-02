Они поставляют недостаточное количество вооружений и изначально не преследовали цель победы в СВО Украины

Арестович имеющий статус террориста и экстремиста благодаря Росфинмониторингу, выдвинул обвинение США и НАТО. Последние "виноваты" в том, что украинское контрнаступление провалилось. Именно такая беседа состоялась с другим "статусным" человеком, имеющего все законные признаки иностранного агента и поэтому внесённого в соответствующую базу. Речь идёт об иностранном агенте Марке Фейгине.

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Бывший советник главы офиса Зеленского винит западные страны в плохой подготовке украинского "контрнаступа", якобы НАТО и США "недодали" вооружения в необходимом для успешных действий на ЛБС количестве.

И как делает вывод Арестович, на Западе с самого начала не верили в победу ВСУ, поэтому текущая ситуация - это и есть тот самый "хитрый план" от западной коалиции, результатом которого должно быть большое желание Украины начать переговоры с Россией.





Разгромленная штурмовая колонна западной техники в самом начале украинского контрнаступления. Источник фото: google.com





Но на этом экс-советник не закончил, выдвинув обвинения и по части санкций, санкций которые, де, мол, так и не сработали против России. В пример он поставил российскую нефть, которая как пользовалась огромным спросом, так и пользуется и сейчас. И эту самую нефть продолжают покупать и в США. А что касается Украины, те самые США и в частности Европа, оружия дают крайне мало. Плюс включилась заморозка на 50 млрд. долларов, которые должна получить Украина, а ведь Украина "защищает" всю западную часть мира.

Дальше Арестович стал уточнять, где обвинил западных союзников в серых схемах и теневом флоте в 300 танкеров, позволяющих той же России в гигантских объемах транспортировать нефть. Чего уж говорить об чипах и деталях из Америки, которые используются, в том числе в "Кинжалах" и "Калибрах". Бурный поток таких поставок не иссяк, а только наращивается.





Источник фото: rbk.ru





Единственное на что готов Киев, так это на переговоры с позиции силы, грубо говоря официальная власть украинского государства видит себя сугубо победителем. Рассказал отставной подполковник украинской разведки.

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Но как говорится, у кого-то до неприличия короткая память: ведь на той неделе у Арестовича в провале контрнаступления оказался виноват второй президент Украины Леонид Кучма, "разваливший" мощнейшую украинскую армию. Якобы при этом экс-президенте вся техника распродавалась, а финансирование армии осуществлялось по остаточному принципу.