В список подарков вошли окна, потолок и сантехника

Помните детскую присказку "А подарочки не отдарочки"? А вот экс-градоначальник Ижевска Денис Агашин не помнит: ведь он потребовал от местной клинической больницы передать ему оконные изделия, потолок и сантехнику, которые были подарены бизнесменом ранее. Руководство больницы №6 не комментирует ситуацию с бывшим меценатом, некоторую часть жизненного пути отдавшему "Единой России". Такую вот "занимательную" ситуацию и опубликовали РИА Новости.

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Кстати местное отделение "ЕР" и рассказало эту историю, где Агашин по неназванным причинам затребовал от медицинского учреждения передать обратно подарки, в том числе пластиковые окна (стеклопакеты), натяжные потолки и сантехнические изделия.





Источник фото: igis.ru





Презенты были сделаны клинике после частого посещения последней предпринимателем. И в знак своей признательности и благодарности Агашин сделал предложение о ремонте кабинета семейного врача. Помощь от "благодетеля" обошлась в 60 тыс. рублей.

Теперь же экс-единоросс (с 2017 года исключен из партийных списков) и бывший мэр в одном лице требует все вернуть. Соответствующее письмо уже направлено в секретариат больницы.

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Между прочим, у экс-чиновника имеется почётная грамота за развитие Удмуртии. Возможно её чиновник по моральным причинам вернёт. А то неудобно как-то получается.