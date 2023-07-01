В Туле прошёл Международный молодёжный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", где произошла официальная премьера перспективной российской разработки для борьбы с воздушными угрозами.
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Как информирует официальный ТГ-канал "Центр АСТ", зенитная установка вызвала настоящий фурор среди зрителей и специалистов.
На ЗУ, выполненной на базе БТР-82, смонтирован сдвоенный пушечный модуль, состоящий из двух 23-мм пушек. Причём бронемашина может в самостоятельном режиме обнаруживать и пеленговать воздушные угрозы, и автономно сбивать их же. Всё благодаря установленной РЛС производства АО "НТЦ Элинс".
По предположению отраслевых специалистов, решение на базе БТР будет на достойном уровне решать вопросы противодействия самым различным БПЛА: от разведчиков и корректировщиков, до квадрокоптеров сбрасывающих ВОГи и дронов-камикадзе.
Источник фото: ТГ-канал "Канал Центра анализа стратегий и технологий"
Но если будет большая нужда, то двум пушкам 2А7 ничего не стоит оказать достойное сопротивление и наземным силам, таким как пехотные подразделения противника, автомобили и легко бронированная техника.
Естественно, двухорудийную башню можно будет "портировать" и на иные платформы, в том числе и гусеничные. А эффективность останется на прежнем уровне.
А тем временем в зоне проведения российской спецоперации встречаются похожие решения с двухорудийной установкой, призванной сбивать как угрозы с воздуха, так и бороться с наземными противниками. К таким можно причислить тягач-вездеход АТС-59Г с корабельной зенитной установкой 2М-3М и МТ-ЛБ с аналогичной орудийной системой.