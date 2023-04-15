Максимальная дальность огня такого решения составляет до 3000 метров

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В ряде отечественных телеграм-каналов началось распространение фотографий воинского эшелона, поступившего в зону проведения российской спецоперации на Украине. На интересных кадрах можно распознать обычный тягач-вездеход АТС-59Г, совмещённый с 25-мм зенитной установкой 2М-3М, использующиеся в корабельных ПВО в советское время.

реклама

Данное решение - это уже второй известный вариант приспособить морское орудие для выполнения сугубо сухопутных задач. Первым "донором" для спаренной пушки стала знаменитая бронированная "Мотолыга".





Источник фото:телеграм-канал "Военкоры Русской Весны"





Но в отличие от гусеничного БТР, возраст тягача поменьше: известно, что производство МТ-ЛБ стартовало в начале 60-ых годов, а первый экземпляр вездехода АТС-59Г появился в Советской армии в 1970-м году. Как ясно из названия, АТС-59Г был армейским тягачом для транспортировки полевой артиллерии, например пушки М-46 калибра 130-миллиметров.





3D-модель тягача. Источник фото: 3dtoday.ru





После "демобилизации" из армии из-за отказа от концепции буксируемой артиллерии, тягач-вездеход стал выполнять сугубо мирные функции, например в сельском хозяйстве.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Но в новых обстоятельствах тягач вновь "призвали" на действительную военную службу, "скрестив" со спаренной пушкой, благодаря которой зенитная установка может совершать до 300 выстрелов в минуту на дальностях до 3000 метров по наклонной прямой. С такими характеристиками новая ипостась тягача должна справляться с низколетящими целями, в том числе и дронами противника.