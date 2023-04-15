В ряде отечественных телеграм-каналов началось распространение фотографий воинского эшелона, поступившего в зону проведения российской спецоперации на Украине. На интересных кадрах можно распознать обычный тягач-вездеход АТС-59Г, совмещённый с 25-мм зенитной установкой 2М-3М, использующиеся в корабельных ПВО в советское время.
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Данное решение - это уже второй известный вариант приспособить морское орудие для выполнения сугубо сухопутных задач. Первым "донором" для спаренной пушки стала знаменитая бронированная "Мотолыга".
Источник фото:телеграм-канал "Военкоры Русской Весны"
Но в отличие от гусеничного БТР, возраст тягача поменьше: известно, что производство МТ-ЛБ стартовало в начале 60-ых годов, а первый экземпляр вездехода АТС-59Г появился в Советской армии в 1970-м году. Как ясно из названия, АТС-59Г был армейским тягачом для транспортировки полевой артиллерии, например пушки М-46 калибра 130-миллиметров.
3D-модель тягача. Источник фото: 3dtoday.ru
После "демобилизации" из армии из-за отказа от концепции буксируемой артиллерии, тягач-вездеход стал выполнять сугубо мирные функции, например в сельском хозяйстве.
Но в новых обстоятельствах тягач вновь "призвали" на действительную военную службу, "скрестив" со спаренной пушкой, благодаря которой зенитная установка может совершать до 300 выстрелов в минуту на дальностях до 3000 метров по наклонной прямой. С такими характеристиками новая ипостась тягача должна справляться с низколетящими целями, в том числе и дронами противника.