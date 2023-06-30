Ситуацию с действиями бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" сложно назвать иначе, чем "передряга". Высказался по поводу "мятежа выходного дня" министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече. Трансляцию выступления главного дипломата страны ведёт соответствующее министерство.
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Источник фото: ria.ru
Развил свою мысль Лавров высказыванием о том, что из всех передряг Россия просыпалась более устойчивой и сильной. Ответил дипломат и на вопросы западной прессы, когда один иностранный журналист спросил о стабильности в российском государстве. Ответ был получен незамедлительно: такая страна как Россия не обязана давать свои объяснения кому бы то ни было, действуя транспарентно (прозрачно). Подытожил министр своё выступление словами, что тему, интересующую иностранцев, прекрасно раскрыл президент страны, как и объяснили ситуацию на отлично политические силы российской державы.
Напомним, прошлой субботой операторы ЧВК "Вагнер" окружили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону и маршевой колонной стали продвигаться в Москву. Ситуация завершилась благополучно при непосредственной при помощи президента Белоруссии Александра Лукашенко.
А тем временем, "человека похожего на Евгения Пригожина" сфотографировали на улице в Санкт-Петербурге.