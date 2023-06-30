Сомнения Запада по поводу стабильности в России - беспочвенны и безосновательны

Ситуацию с действиями бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" сложно назвать иначе, чем "передряга". Высказался по поводу "мятежа выходного дня" министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече. Трансляцию выступления главного дипломата страны ведёт соответствующее министерство.

реклама





Источник фото: ria.ru





Развил свою мысль Лавров высказыванием о том, что из всех передряг Россия просыпалась более устойчивой и сильной. Ответил дипломат и на вопросы западной прессы, когда один иностранный журналист спросил о стабильности в российском государстве. Ответ был получен незамедлительно: такая страна как Россия не обязана давать свои объяснения кому бы то ни было, действуя транспарентно (прозрачно). Подытожил министр своё выступление словами, что тему, интересующую иностранцев, прекрасно раскрыл президент страны, как и объяснили ситуацию на отлично политические силы российской державы.

Напомним, прошлой субботой операторы ЧВК "Вагнер" окружили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону и маршевой колонной стали продвигаться в Москву. Ситуация завершилась благополучно при непосредственной при помощи президента Белоруссии Александра Лукашенко.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

А тем временем, "человека похожего на Евгения Пригожина" сфотографировали на улице в Санкт-Петербурге.







