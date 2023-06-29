Человек, имеющий чрезвычайное сходство с административным руководителем частной военной компании "Вагнер", больше известным как Евгений Пригожин, появлялся в офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня. Об этом проинформировало питерское издание "Фонтанка", ссылаясь на своих информаторов.
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Источник фото: фонтанка
Один из которых и рассказал о появлении гражданина в первой половине дня минувшей среды заметили в офисном здании, якобы принадлежащей структуре Пригожина.
Источник фото: фонтанка
Так же Пригожин мог "засветиться" в округе отеля "Трезини". Там предположительно бизнесмен провёл беседу со своими сотрудниками.
Чуть позже "Фонтанка" загрузила фото, где с человеком в маске и бейсболке идёт мужчина без маски, "поразительно" похожий на человека, который осенью 2022 года был с Пригожиным в Волгограде во многих местах и запечатлён на всех фото.
Источник фото: google.com
Во время своего воскресного выступления Владимир Путин предложил три варианта для участников ЧВК "Вагнер": перейти на контракт с МО РФ, уйти со службы или отправиться вместе с остальными "музыкантами" на новую базу "музыкального ансамбля имени Вагнера".