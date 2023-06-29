После выхода "Вагнеровцев" из Ростова-на-Дону, "Музыканты" в последнем бросили боеприпасы к стрелковому оружию и выстрелы к гранатомётам, а также сами гранатомёты и автоматы. Даже БТР-82 и УАЗ "Патриот". Брошенная техника была обнаружена полицейскими и изъята с места оставления. О найденной боевой технике отчитался общественный совет при УМВД города.
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Совет дал высокую оценку действиям полицейских во время "мятежа выходного дня". Даже непростая криминогенная обстановка в "Ростове-папе" не помешала служителям закона следить за порядком и пресекать на корню действия преступных элементов. Полицейские действовали грамотно и оперативно, перекрыв трассы и поставив оцепление. Была организована охрана заминированных зданий и проходов, как и своевременное нахождение "забытого" оружия и боеприпасов к нему.
Источник фото: bloknot-rostov.ru
Блюстители порядка самым правильным образом останавливали попытки распространения бумажных и иных материалов с призывами к противоправным действиям экстремистского характера.
Вследствие успешной работы заинтересованным лицам не удалось организовать массовые беспорядки и акты мародёрства. Под охрану были взяты муниципальные и административные сооружения.
Известны и конкретные цифры: в период с 23 по 24 июня полицейские города рассмотрели полторы тысячи заявок. Так по одному из сообщений в городе начал промышлять грабежами преступник, воспользовавшись непростой ситуацией. Но по горячим следам сотрудники правоохранительных органов города задержали его.