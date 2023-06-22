В мировой сети Интернет появились дополнительные фото и видео недавнего наезда танка ВСУ на свой же противоминный броневик американского производства MRAP MaxxPro. ЧП случилось во время жаркого противостояния за так называемый Времевский выступ.
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Источник фото: topcor.ru
Детально рассматривая кадры объективного контроля, записанные воздушным разведчиком, можно увидеть как на первых минутах видео гусеничная техника и колёсная машина попытались атаковать российскую сторону. Но в ту же минуту маленькую "колонну" атаковал дрон-камикадзе "Ланцет".
Участь быть атакованным первым принял на себя MRAP MaxxPro. Ударного заряда БПЛА хватило чтобы сразу лишить возможность двигаться бронированную машину. Экипаж танка принял решение прикрыть повреждённую технику. Для этого тяжело бронированная единица стала пятиться назад. И вот уже "нарисовался" второй "Ланцет", поразивший танк. Дальше из-за сильного стресса предположительно "мехвод" Т-72Б3 слишком сильно вдавил педаль газа в пол и тем самым в прямо смысле взгромоздился на "раненый" бронеавтомобиль MaxxPro. В таком "сочленении" оба и остановились.
Сейчас появились дополнительные кадры "остывшей брони", сделанные украинскими военнослужащими, назвавшие момент аварии "совокуплением техники".