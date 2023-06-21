Практически ни дня не проходит, как ряд областей Украины слышат в небе звуки, похожие на движение двухколёсного транспортного средства. Это конечно же знаменитые "мопеды", как их уже успели обозвать на Украине и в России за характерный звук, создаваемый бензиновым 50-литровым двигателем. Ну а по-нормальному это называется дрон-камикадзе "Герань-2", при своей относительно невысокой стоимости показавший разрушительную эффективность.
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Источник фото: topcor.ru
Так при отражении очередного налёта "Гераней" в небо поднялся борт истребительной авиации ВВСУ, который смог сбить российский дрон при помощи ракет.
Кадры записи, фиксирующие поражение "мопеда" снимались из кабины МиГ-29 принадлежности украинских сил ПВО. В видео пилот запускает две ракеты класса "воздух-воздух", где один из снарядов поражает российский БПЛА.
Двигатель "Герани". Источник фото: imp-navigator.livejournal.com
И тут интересен математическо-экономический аспект. Предположительно украинский лётчик "отстрелялся" по Герани советской ракетой Р-27, ценой в долларовом эквиваленте в 50 тыс. долларов. А сам беспилотный аппарат обходится российской казне в пределах до 10 тыс. долларов.
А вот если ещё и не сбить прекрасно зарекомендовавший себя беспилотник, то уже казна Украины недосчитается куда больше чем 50 тыс. долларов. Поражённые склады с запасами западной техники для контрнаступления не дадут соврать.
О том что БПЛА оружие будущего и текущего настоящего, могут сказать другие российские FPV-дроны, такие, как "Владлен Татарский", поразившие американские броневики ценой 170 млн. рублей за 2 единицы.