Так же фронтовой истребитель получит лучшие гарантии безопасности во время боевой работы в ближней зоне ЛБС

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В истребители-бомбардировщики Су-34 была интегрирована новая система защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника. Электронная техника будет спасать фронтовую авиацию от воздействия РЭБ-систем как украинского, так и западного производства.

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По сообщению РИА Новости, сподвигнуть на обновление бортовых систем Су-34 стал тот факт, что эти бомбардировщики действуют в ближней зоне ЛБС и с высокой вероятностью могут попасть под негативное влияние средств РЭБ ВСУ. Но новый компонент защиты с высокой эффективностью борется с воздействием "угнетающего" излучения такой техники.

Су-34 поступил на вооружение в 2014 году и принимал самое деятельное участие в боевых операциях в воздушном пространстве сирийской республики.





Фронтовой бомбардировщик Су-34. Источник фото: wallpaper.mob.org





Из вооружения на борту самолёта присутствуют авиационная пушка ГШ-30-1 калибра 30-мм и ракеты против воздушной техники противника класса "воздух-воздух" с максимальной дальностью пуска до 130 км. Может бороться бомбардировщик и с наземной техникой, обстреливая последнюю управляемыми снарядами, с возможностью использования усиленных противокорабельных ракет.

А благодаря комплексному использованию "Хибин" со станциями РЭБ-противодействия САП-14 и САП-518, эти Су-34 по некоторой информации могут "пропадать" с экранов радаров противника.

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О том что российская авиационная техника удивительна, успели убедиться и журналисты американского The Drive, с восхищением наблюдавшие за полётом ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" без хвостовой части, потерянной во время боевой работу украинского ПВО.