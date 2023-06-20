Ударный вертолёт ВКС РФ Ка-52 "Аллигатор" удивил весь лётный мир способностью долететь на свой аэродром без хвостового оперения. Возможно это единственная в своём роде такая крылатая машина. С такой мыслью вышла интернет-передовица известного американского издания The Drive. Эксперты газеты посмотрели примечательное видео полёта Ка-52 из зоны ЛБС без отсутствующего рулевого киля.
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Как пишет журналист "Драйва", российский "Аллигатор" - есть то самый бренд и узнаваемый элемент российского вооружения Кремля на Украине. Крылатые управляемые ракеты "Вихрь" выбили большую часть тяжелой бронетехники украинской армии, в том числе и немецких танков "Leopard". Тем самым существенно застопорив контрнаступление ВСУ. Посылался "зубастый питомец" и на другие чрезвычайно опасные и важные задания российской армии.
Источник фото: скриншот из видео
Аналитики издания задаются вопросом, почему вертолёт производства КБ Камова - такой стойкий и живучий. И пришли к мысли, что благодаря соосной схеме расположения несущих винтов потеря по тем или иным причинам хвостового оперения всей конструкции вертолёта не несёт критической опасности и потери управляемости.
Если бы в такую ситуацию попал любой другой вертолёт, имеющий "классический" рулевой винт, то с вероятностью в 100% он бы упал или совершил аварийную посадку с неиллюзорной вероятностью уйти в неконтролируемый штопор. Но не российский "Аллигатор", который смог вернуться на базовый аэродром.
Но это не единственная способность, делающая этот вертолёт уникальным: он один из немногих оснащается системой эвакуации экипажа, когда в случае полного разрушения Ка-52 или потери управляемости, лётчики могут спастись просто запустив программу катапультирования, когда для безопасности операции отстреливается гигантские лопасти и пилоты безопасно с помощью катапульты в креслах покидают терпящую бедствие технику.
Между тем другое российское вооружение с низкой ценой в 65 тыс - дрон "Владлен Татарский" поразил противоминные броневики MAXXpro по 85 млн за каждый.