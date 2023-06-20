Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
Американский журнал восхитила стойкость и лётные качества российского ударного вертолёта
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

   Ударный вертолёт ВКС РФ Ка-52 "Аллигатор" удивил весь лётный мир способностью долететь на свой аэродром без хвостового оперения.  Возможно это единственная в своём роде такая крылатая машина. С такой мыслью вышла интернет-передовица известного американского издания The Drive. Эксперты газеты посмотрели примечательное видео полёта Ка-52 из зоны ЛБС без отсутствующего рулевого киля.

реклама

   Как пишет журналист "Драйва", российский "Аллигатор" - есть то самый бренд и узнаваемый элемент российского вооружения Кремля на Украине. Крылатые управляемые ракеты "Вихрь" выбили большую часть тяжелой бронетехники украинской армии, в том числе и немецких танков "Leopard". Тем самым существенно застопорив контрнаступление ВСУ. Посылался "зубастый питомец" и на другие чрезвычайно опасные и важные задания российской армии.


Источник фото: скриншот из видео


   Аналитики издания задаются вопросом, почему вертолёт производства КБ Камова - такой стойкий и живучий. И пришли к мысли, что благодаря соосной схеме расположения несущих винтов потеря по тем или иным причинам хвостового оперения всей конструкции вертолёта не несёт критической опасности и потери управляемости.

   Если бы в такую ситуацию попал любой другой вертолёт, имеющий "классический" рулевой винт, то с вероятностью в 100% он бы упал или совершил аварийную посадку с неиллюзорной вероятностью уйти в неконтролируемый штопор. Но не российский "Аллигатор", который смог вернуться на базовый аэродром.

    Но это не единственная способность, делающая этот вертолёт уникальным: он один из немногих оснащается системой эвакуации экипажа, когда в случае полного разрушения Ка-52 или потери управляемости, лётчики могут спастись просто запустив программу катапультирования, когда для безопасности операции отстреливается гигантские лопасти и пилоты безопасно с помощью катапульты в креслах покидают терпящую бедствие технику.

рекомендации
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

   Между тем другое российское вооружение с низкой ценой в 65 тыс - дрон "Владлен Татарский" поразил противоминные броневики MAXXpro по 85 млн за каждый.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ка-52
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
18
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
32
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Рогозин: 4 "Леопарда" и 27 бронемашин ВСУ потеряли перед позицией российских мотострелков
1
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
2
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
4
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
2
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
5
Начаты съемки комедии «Соседка» для канала ТНТ
2
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
6
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2
Халвинг биткоина в 2024 почти не повлияет на его цену, считают аналитики из Coinbase
2
Британские танки Challenger 2 засветились недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине
8
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
6
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
19
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
5

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
8
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
19
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
25
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
18
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
12
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
9

Сейчас обсуждают

Александр Ахапкин
10:56
Российская армия выполняла приказы сверху, где до сих пор сидят нелюди, для которых бабло важнее интересов государства. Вся эта шелупонь до сих пор имеет сильное влияние на ход событий. Если бы на пер...
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
OgoGoLog
10:56
Имели в виду новый патч. Но, т.к. он платный - назвали патч дополнением.
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
RandomXP
10:54
Как автор мастерски ловит троллей на циферку 300! Браво! Только один комент под статьей о сути статьи))
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
Горила
10:54
Ты совсем что ли умалишённый? Это самое топовое исполнение которое существует на рынке
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
Алексей Петрович
10:53
Топовый на дешёвом воздухе. Охотно верим.
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
Горила
10:53
Фу нищета, Нормальные пацаны покупают 4090
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
Андрей Павлов
10:52
У хохлов полный контрзащек👍
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
Александр Олейников
10:47
Потому как нет лучей
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
ssds
10:47
люди будте бдительны все кто поддерживают армию рф сами в армию и на фронт не идут это предатели родины самосуд не загорами
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
Александр Олейников
10:46
У меня комп стоит на кухне в нише. Там даже 6800 будет плохо по температуре. У меня 4070 греется до 80 градусов. Хотя вентиляторов в системнике 6 штук чисто корпусных. +3 на видяшке и 2 на кулере цп
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем